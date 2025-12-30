Atlético Trinidad organizará la XXXII edición del Mundialito de Fútbol Infantil, uno de los eventos deportivos formativos más importantes de San Juan y la región, que se desarrollará del 4 al 10 de enero de 2026 con la participación de más de 3.000 niños.

El acto inaugural se realizará el domingo 4 de enero en el Estadio Ing. Alberto Martín, marcando el inicio de una semana atravesada por el fútbol, la convivencia y la formación en valores. En tanto, la ceremonia de clausura y la entrega de premios tendrán lugar el sábado 10 de enero en el Estadio San Juan del Bicentenario, uno de los escenarios más emblemáticos del deporte provincial.

Publicidad

La competencia se disputará en cuatro sedes: el Estadio Ing. Alberto Martín, el Predio Héctor Lliteras, el predio del Sindicato Empleados de Comercio y el anexo del Estadio San Juan del Bicentenario, lo que permitirá un amplio despliegue organizativo durante toda la semana.

En esta edición participarán más de 40 clubes provenientes de distintos puntos del país. Habrá una fuerte presencia de instituciones sanjuaninas, representando a Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson, Pocito, Santa Lucía, Albardón, Caucete, 9 de Julio, Jáchal, Carpintería, San Martín y 25 de Mayo, además de equipos invitados de San Luis, Mendoza y La Rioja.

Publicidad

El torneo contará también con la participación del Club Estudiantes de La Plata, campeón argentino, cuya presencia jerarquiza el certamen y refuerza su carácter nacional, consolidándolo como una cita de referencia para el fútbol infantil.

Con más de tres décadas de historia, el Mundialito de Fútbol Infantil de Atlético Trinidad se ha transformado en un espacio clave para la formación integral de niños y niñas, destacándose por su organización, su espíritu deportivo y su compromiso con el desarrollo humano a través del deporte.

Publicidad

Toda la información, resultados y la cobertura diaria del certamen podrán seguirse a través de las redes sociales oficiales del Mundialito en Facebook e Instagram, bajo el usuario @mundialitotrinidad.

Todos los clubes que participarán:

1. C. Santa María Tupelí (25 de Mayo)

2. C.S. Argentinos de la Florida (Jáchal)

3. C.S. Mercedes (San Luis)

4. C.A. Gral. San Martín (San Martín)

5. C.A. Peñarol (Jáchal)

6. UTA – Argentino (Rawson)

7. UVT (Rawson)

8. Club Atenas (Pocito)

9. C.A. Rieles Argentinos (La Rioja)

10. Los Tigres (Chimbas)

11. Escuela de Fútbol Los Soñadores (Rawson)

12. Escuela de Fútbol Camioneros (Capital)

13. C.S.D. Aberastain (Pocito)

14. B° 7 de Septiembre (Chimbas)

15. Estudiantes LP (LP – Buenos Aires)

16. Villa Obrera (Chimbas)

17. C.O.R.A. (Rawson)

18. Deportivo Salvador (Pocito)

19. C.S. Peñarol (Chimbas)

20. C.S. Peñarol B (Chimbas)

21. Club Atlético Minero Argentino (Capital)

22. Estudiantes Sanjuaninos (Capital)

23. Escuelita Del Valle Fútbol Club (Rawson)

24. C.S. San Isidro (San Martín)

25. Club López Peláez (Santa Lucía)

26. Cabral (Rawson)

27. Escuela de Fútbol Carpintería (Carpintería)

28. A.D.A. (Albardón)

29. Club Ciudad San Juan (Capital)

30. C.A. San Martin (Capital)

31. Sportivo Desamparados (Capital)

32. C.A. Juventud Alianza (Santa Lucía)

33. Sporting FC (Rawson)

34. C.A.I. Villa Obrera (Chimbas)

35. Ave Fenix (Caucete)

36. C.S.D. La Libertad (Mendoza)

37. Club Defensores de Argentinos (Santa Lucía)

38. C.S. 9 de Julio (9 de Julio)

39. Defensores Torino (9 de Julio)

40. C.A. San Miguel (Albardón)

41. SIUOX (Capital)

42. Escuela de Fútbol Barrio Aramburu (Rivadavia)