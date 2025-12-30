Tras la fuerte tormenta registrada en distintos puntos de la provincia, la Dirección Nacional de Vialidad difundió este lunes por la noche un informe actualizado sobre el estado de las rutas en San Juan. Según el parte oficial, toda la red vial nacional se encuentra transitable, aunque se solicita circular con extrema precaución.

El reporte, emitido a las 22:30 del 29 de diciembre, detalla que las condiciones adversas afectan a varios corredores clave. Entre ellos, la Ruta Nacional 40 en los tramos Huaco–límite con La Rioja, San Juan–Jáchal y RN 40 sur; la Ruta Nacional 150 entre Jáchal y Rodeo y de Huaco a Ischigualasto; además de las rutas nacionales 20, 153, 141 (Caucete–La Rioja) y 149 en Calingasta.

Desde Vialidad Nacional indicaron que en algunos sectores se registran badenes con arrastre producto de las lluvias intensas. Personal del organismo trabaja en las zonas afectadas para garantizar la transitabilidad y realizar tareas de mantenimiento.

Un informe especial se emitió a las 22:40 sobre la Ruta Nacional 150, a la altura de Baldecitos, donde la circulación presenta condiciones muy complicadas. En ese tramo, la ruta permanece transitable con extrema precaución, con equipos de Vialidad Nacional operando en el lugar. Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan colaboran con señalización y control del tránsito.

Las autoridades recomiendan evitar circular de noche, especialmente por las zonas más afectadas, respetar las indicaciones del personal vial y consultar los canales oficiales antes de emprender viajes. El pedido central es reducir la circulación a lo estrictamente necesario hasta que mejoren las condiciones climáticas y se completen las tareas de reparación.