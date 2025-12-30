El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes en las manifestaciones. La decisión judicial fue dictada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Según informaron fuentes oficiales, el Ejecutivo recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para defender la herramienta, que se aplica desde el inicio de la actual gestión. Desde el Gobierno sostienen que el protocolo es legítimo, garantiza el derecho constitucional a la protesta y ordena la modalidad en la que se desarrollan las manifestaciones.

El fallo cuestionó la resolución 943/2023, al considerar que el Ministerio de Seguridad habría avanzado sobre facultades que la Constitución reserva al Poder Legislativo. En contraposición, desde la Casa Rosada señalaron que el protocolo ya fue validado en reiteradas oportunidades por distintos tribunales cuando se plantearon cuestionamientos similares.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la decisión judicial y sostuvo que el fallo tiene motivaciones políticas. Además, afirmó que el procedimiento cuenta con el respaldo mayoritario de la sociedad y que su suspensión implicaría un retroceso en materia de orden público.

Desde el Ejecutivo también se difundió un comunicado en el que se ratifica que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y que permitió garantizar la libre circulación y el normal desarrollo de la vida cotidiana. La postura fue respaldada públicamente por el presidente Javier Milei, quien replicó los mensajes oficiales en sus redes sociales.

Mientras avanza el proceso de apelación, el Gobierno insiste en que no dará marcha atrás con la defensa del protocolo antipiquetes y aguarda una nueva resolución judicial que permita restablecer su aplicación.