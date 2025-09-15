Como anticipo de su gira Páez Tecknicolor 25, Fito Páez se presentó junto a su banda en el prestigioso espacio Tiny Desk Concerts, ubicado en Washington, donde también han actuado artistas como Sting, Ariana Grande y Taylor Swift, además de compatriotas como Paco Amoroso y Ca7riel.

En un espectáculo compacto de menos de 20 minutos, Páez recorrió 35 años de trayectoria musical con un repertorio que incluyó temas emblemáticos como “A rodar mi vida”, “Mariposa Tecknicolor”, y un estreno mundial, “Sale el sol”, de su álbum más reciente Novela. El cierre fue un medley que combinó “Circo Beat” y “Tercer Mundo” con un estilo que fusionó rock y rap.

El músico, a pesar de haber estado con fiebre, se mostró en plena forma y expresó al final de la presentación: “La música sin el otro no existe y, además, me curaron la fiebre”. Su banda, integrada por Juani Agüero y Vandera en guitarras, Juan Absatz en teclados, Diego Olivero en bajo, Gastón Baremberg en batería, Emme en coros y una sección de vientos, acompañó con un sonido preciso y dinámico.

El mini concierto comenzó con “A rodar mi vida”, tema clásico de su disco El amor después del amor (1992), y siguió con “Mariposa Tecknicolor”, manteniendo una atmósfera enérgica. El estreno “Sale el sol” reflejó el buen momento creativo del artista, con letras que exploran el crecimiento personal y la transformación.

El medley final unió dos canciones con climas contrastantes: “Circo Beat”, con un toque muy Rolling Stone, y “Tercer Mundo”, interpretada con estilo rap, mostrando la versatilidad del cantante y su banda.

Este concierto en Tiny Desk representa un paso importante para la promoción de su gira estadounidense, que comenzará el 15 de noviembre en el YouTube Theater de Los Ángeles, continuará el 20 en Hard Rock Live de Miami y finalizará el 23 en Kings Theatre de Brooklyn, donde presentará su disco Novela.

Sobre Tiny Desk Concerts: Este espacio de música en vivo pertenece al programa radial All Songs Considered de NPR Music y nació en 2008 cuando el productor Bob Biolen invitó a la cantautora Laura Gibson a cantar en las oficinas de la radio para evitar el ruido externo. Desde entonces, se han grabado cientos de conciertos en un formato íntimo frente a un pequeño escritorio, que es el escritorio real de Biolen.

Entre los shows más vistos de Tiny Desk están los de Dua Lipa, Mac Miller con Thundercat, Anderson .Paak con Free Nationals, Sting con Shaggy y BTS, situando a Fito Páez en un destacado espacio internacional.