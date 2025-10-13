La farándula argentina se sacude ante un nuevo escándalo de amistad, esta vez con Flor de la V como protagonista de un fuerte descargo contra Eugenia "China" Suárez. La conductora criticó sin filtros a la actriz por su ausencia en el evento de presentación de la nueva colección de su amiga y comadre, Natalia Antolín, quien es la madrina de su hija Magnolia Vicuña.

El desaire, catalogado como una "terrible traición" por Flor de la V, se produjo en la presentación de la diseñadora. "Mucha gente decía que la verdad sorprendió la ausencia de la China", comentó la animadora en su programa, haciendo hincapié en que Antolín no lo mencionó por estar muy enfocada en su logro, pero que la falta fue notoria para todos los presentes.

Publicidad

El punto central de la crítica de Flor de la V no solo pasó por la relación personal, sino por la implicancia profesional. "Natalia Antolín es amiga y comadre, es madrina de una de sus hijas. Ella no lo dijo porque estaba muy contenta porque fue distinguida, pero sí muchos se preguntaban por qué no estaba. ¿Cómo no va a estar? Obvio tiene que estar”, profundizó visiblemente molesta.

La conductora remarcó que el evento era un acto de apoyo a la moda y la industria nacional, y la presencia de la China Suárez, dada su cercanía con la diseñadora, era esperada. "Todas las mujeres que acompañaron en este evento lo hacían de corazón. No lo hacen por la marca, sino por gratitud. En este país es apoyar a la industria nacional y es apoyar a una amiga", sentenció Flor de la V, dejando en claro que la ausencia de Suárez no tiene justificación a nivel humano ni profesional, tratándose de la madrina de su propia hija, lo que eleva el grado de la supuesta "traición".