Flor de la V se hartó y liquidó a Estefi Berardi tras atacar a su programa

La salida de Estefanía Berardi del panel de Los Profesionales de Siempre, el programa que se emite por El Trece, generó un nuevo revuelo en los espectáculos. La polémica surgió luego de que la periodista comentara anoche en LAM que no se sentía completamente satisfecha con su rol en el ciclo, motivo por el cual decidió irse, y también opinara sobre el desempeño de Flor de la V como conductora.

Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción de la producción y de la conductora. La productora ejecutiva del programa anticipó que este conflicto era previsible: "Cuando ella se fue suponíamos que esto iba a pasar, porque de todos los lugares en los que trabajó se fue mal".

Publicidad

En su descargo, Flor de la V abordó las críticas y defendió su estilo de conducción y su compromiso con la calidad del programa. Aseguró que pone "todo el esfuerzo para intentar hacer un programa digno". Además, la conductora resaltó el trabajo en equipo, manifestando que se va "muy contenta" a su casa porque considera que "cada una de las personas que está acá, con días buenos y malos, hacemos un gran equipo".

Flor de la V también respondió específicamente a las acusaciones de Berardi sobre la falta de relación fuera del aire. La conductora enfatizó que la comunicación y la libertad de los panelistas son vitales: "Quiero que cada uno se luzca. Nos juntamos una vez por mes y hablamos". En esas reuniones, plantean la dirección deseada y les da libertad. Subrayó además: "Siempre estoy encima de los panelistas diciendo que me gustó esto o lo otro".

Publicidad

Finalmente, Flor de la V cerró su descargo con una fuerte reflexión sobre su trayectoria profesional: "Trabajo desde hace mucho tiempo y he visto muchas producciones, cosas buenas y malas, y siempre trato de quedarme con lo mejor". Compartió su propia experiencia al enfrentar conflictos laborales: "He trabajado en lugares en los que no hubo feeling y me fui. No salí a hablar mal del programa y decir que me merecía otra cosa, porque esto es así". Con estas palabras, la conductora buscó dar por terminado el debate sobre la salida de Berardi y reafirmar su compromiso con el ciclo.