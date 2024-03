El hecho ocurrió el viernes 8 de marzo a las 12.15 del mediodía en el Barrio San Martín, Capital. La damnificada fue una mujer de 52 años, quien denunció que le robaron la moto mientras se encontraba trabajando cuidando a una señora. El hecho y el autor quedaron registrados en una filmación de una cámara de seguridad.

La mujer, de nombre Lucila del Carmen Robledo, habló con DIARIO HUARPE y contó que cuando salió del edificio en donde cuida a una señora su motocicleta ya no estaba, se la habían robado. La víctima realizó la denuncia correspondiente a la Comisaria 2ª de Concepción, quienes inmediatamente comenzaron a realizar las investigaciones para dar con el paradero del rodado, una Motomel 125cc modelo Scooter, la cual es de color gris y tiene un pequeño baúl atrás.

Según lo que se puede observar en el video, el delincuente se encontraba merodeando por la zona cuando vio la motocicleta, la cual estaba estacionada en la entrada del edificio. Sobre las 12 del mediodía, el ladrón, aún no identificado, se sentó en unas escaleras cerca de su objetivo, verificando que no haya personas alrededor, esperando el momento adecuado para poder llevársela. Cabe destacar que la moto solamente estaba asegurada con traba y no con cadenas.

En el material, otorgado por vecinos del barrio y presentado a la Policía de San Juan, se observa la cara del delincuente, pero todavía no hay novedades respecto a la identificación del mismo ni sobre la ubicación de su vehículo. Robledo contó a este medio que necesita encontrar la motocicleta urgentemente, ya que es su medio de transporte para llegar a su trabajo.

Foto de la motocicleta robada en el Barrio San Martín. (Foto: gentileza).