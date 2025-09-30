9 de Julio abrió un nuevo espacio público dedicado al bienestar, la salud y la actividad deportiva de toda la comunidad: un Gimnasio Municipal totalmente equipado. Durante los últimos meses, se llevaron a cabo trabajos de construcción, refacción y modernización que dotaron al gimnasio de una infraestructura de primer nivel y con equipamiento de última generación. Las obras realizadas por personal municipal incluyeron varios puntos clave, como arreglos en el techo, trabajos de pintura y nuevos pisos.

Entre las intervenciones se destacan la colocación de nueva cartelería de ingreso y letras corpóreas, junto con bancos metálicos en el acceso. El interior del espacio se mejoró con decoración artística, incluyendo murales y graffitis alusivos al deporte. Además, se acondicionaron los sectores de pesas y máquinas, se instalaron más de 30 máquinas nuevas y se incorporaron pisos sintéticos destinados a actividades como yoga, zumba, aerobox y entrenamiento deportivo. También se realizó un acondicionamiento integral de los baños y una mejora total del sistema de iluminación.

El intendente Daniel Banega, quien encabezó el acto inaugural, enfatizó la visión detrás del proyecto. Subrayó que "invertir en deporte es mucho más que construir un espacio: es invertir en salud, en disciplina, en valores, en trabajo en equipo. Es fortalecer a la persona, pero también al tejido social".

El gimnasio, que contará con la presencia de profesores y personal de recepción para garantizar el buen funcionamiento y el acompañamiento, será aprovechado por vecinos y vecinas en general, así como por clubes, instituciones y fuerzas de seguridad para sus entrenamientos y actividades deportivas.

El espacio funcionará en los siguientes horarios: por la mañana, de 7 a 11 horas; por la tarde, de 15 a 19 horas; y por la noche, de 20 a 23 horas. Con esta inauguración, el Municipio de 9 de Julio avanza en su política de fortalecer el deporte como un pilar fundamental para la salud, la integración y el desarrollo social.