Los salarios de los trabajadores de la construcción permanecerán estables en enero de 2026, conforme al acuerdo paritario vigente entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector. Este convenio incluye a todos los empleados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 545/08, que abarca diversas categorías y regiones.

En detalle, los salarios de enero reflejan un incremento del 1,3% respecto a diciembre de 2025, mes que ya había registrado un aumento del 1,4%. Además, en diciembre se abonará la segunda cuota de una suma fija no remunerativa que contribuye al financiamiento de la obra social, asegurando la cobertura médica tanto para los trabajadores como para sus familias.

Los valores por hora para las distintas categorías y zonas son los siguientes:

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut):

Oficial especializado: $5.847

Oficial: $5.004

Medio oficial: $4.616

Ayudante: $4.274

Sereno: $775.732 por mes

Zona C (Santa Cruz):

Oficial especializado: $8.087

Oficial: $7.582

Medio oficial: $7.316

Ayudante: $7.104

Sereno: $1.164.098 por mes

Zona C Austral (Tierra del Fuego):

Oficial especializado: $10.536

Oficial: $9.012

Medio oficial: $8.328

Ayudante: $7.666

Sereno: $1.392.642 por mes

Estas actualizaciones salariales no solo benefician directamente a los trabajadores, sino que también tienen repercusiones en el costo general de la construcción. Según datos del Indec, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires mostró en septiembre un aumento mensual del 3,2%, acumulando un 15,9% en el año y un 28,7% interanual.

El principal impulsor de este incremento fue la mano de obra, que subió un 3,7%, en línea con los acuerdos salariales establecidos. A ello se sumaron incrementos en las tarifas de electricidad, gas y agua aprobados por ENRE y ENARGAS, además de otros servicios vinculados al sector.

Por otro lado, los materiales de construcción aumentaron en promedio un 2,9%, con alzas significativas en artefactos eléctricos y de iluminación. Sin embargo, algunas disminuciones en insumos metálicos y productos de hormigón ayudaron a moderar el impacto total en los costos.