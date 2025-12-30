Sociedad > Tendencia
El piluso se impone como el accesorio favorito para el verano 2026
POR REDACCIÓN
Para el verano 2026, el accesorio que se perfila como tendencia es el piluso, un sombrero de tela que tuvo su auge en los años 90 y que en los últimos tiempos ha vuelto a ganar popularidad. Este verano, promete ser la opción preferida para protegerse del sol tanto en la playa, la pileta como en la ciudad.
Comodidad y estilo son las principales características que destacan al piluso. Su diseño liviano y versátil lo hace ideal para combinar con diferentes tipos de atuendos. Desde modelos sencillos y lisos hasta los más osados con estampados llamativos, este accesorio conquistó a jóvenes y adultos que buscan un equilibrio entre protección solar y moda.
Mientras la gorra con visera, que durante años dominó los días calurosos, comienza a perder protagonismo, el piluso gana terreno gracias a su diseño circular y ala ancha, que ofrece una protección más amplia contra el sol. Además, aporta un aire retro que está muy presente en las tendencias actuales.
Las principales marcas y diseñadores ya incorporaron el piluso en sus colecciones para esta temporada, y las redes sociales se llenaron de imágenes de celebridades y usuarios luciendo este sombrero en una variedad de colores. Su capacidad para adaptarse a cualquier outfit lo ha convertido en el accesorio más buscado para el verano.
No existen reglas estrictas para su uso: se puede llevar con traje de baño y remera para un día en la playa, con vestidos frescos para pasear o incluso con looks urbanos para la ciudad. La clave está en animarse a elegir colores y estampados que reflejen la personalidad de cada uno.
Este verano, el piluso se posiciona como el gran protagonista bajo el sol, dejando atrás la gorra con visera y consolidándose como la tendencia que dominará en los distintos rincones del país.
