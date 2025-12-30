Para el verano 2026, el accesorio que se perfila como tendencia es el piluso, un sombrero de tela que tuvo su auge en los años 90 y que en los últimos tiempos ha vuelto a ganar popularidad. Este verano, promete ser la opción preferida para protegerse del sol tanto en la playa, la pileta como en la ciudad.

Comodidad y estilo son las principales características que destacan al piluso. Su diseño liviano y versátil lo hace ideal para combinar con diferentes tipos de atuendos. Desde modelos sencillos y lisos hasta los más osados con estampados llamativos, este accesorio conquistó a jóvenes y adultos que buscan un equilibrio entre protección solar y moda.

Mientras la gorra con visera, que durante años dominó los días calurosos, comienza a perder protagonismo, el piluso gana terreno gracias a su diseño circular y ala ancha, que ofrece una protección más amplia contra el sol. Además, aporta un aire retro que está muy presente en las tendencias actuales.

Las principales marcas y diseñadores ya incorporaron el piluso en sus colecciones para esta temporada, y las redes sociales se llenaron de imágenes de celebridades y usuarios luciendo este sombrero en una variedad de colores. Su capacidad para adaptarse a cualquier outfit lo ha convertido en el accesorio más buscado para el verano.

No existen reglas estrictas para su uso: se puede llevar con traje de baño y remera para un día en la playa, con vestidos frescos para pasear o incluso con looks urbanos para la ciudad. La clave está en animarse a elegir colores y estampados que reflejen la personalidad de cada uno.

Este verano, el piluso se posiciona como el gran protagonista bajo el sol, dejando atrás la gorra con visera y consolidándose como la tendencia que dominará en los distintos rincones del país.