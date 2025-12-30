Tras la confirmación de la expulsión del equipo Almendro de la Liga Universitaria, la sanción de por vida para ocho jugadores y un ex entrenador, y la penalización del resto del plantel, el director de Deportes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Jorge Riveros, brindó declaraciones a DIARIO HUARPE sobre cómo continúa el caso ocurrido en El Palomar durante la final por el ascenso, donde el árbitro Pedro Coria fue agredido.

“La Liga Universitaria lleva 30, 35 años y ha sido en base a ser muy estricta en cuanto al cuidado y la seguridad de todos los participantes. Esto, por supuesto, es la primera vez en años que se da un hecho de esta naturaleza de que terminemos con un árbitro internado por la violencia”, aseveró Riveros.

El Tribunal de Penas de la UNSJ aplicó una dura y ejemplar sanción a los protagonistas de los incidentes.

El funcionario enfatizó que las sanciones se tomaron en cumplimiento de los principios institucionales de la universidad, donde la no violencia es un valor fundamental, especialmente en el ámbito deportivo. “Es en esa línea que el Tribunal de Penas, el órgano constituido para tomar este tipo de determinaciones en base a reglamentaciones ya vigentes, tomó estas medidas", dijo.

"Entendemos claramente que el mensaje es que en la universidad no se acepta ningún tipo de violencia, y menos en el ámbito deportivo, donde trabajamos para brindar seguridad no solo a los estudiantes que participan de la liga, sino también a los cuerpos arbitrales y al público presente”, sostuvo.

Riveros recordó además que esta no es la primera ocasión en la que la universidad actúa con firmeza ante la violencia en canchas. “Para poner un ejemplo, el año pasado en la final de la categoría A que se jugó en el Bicentenario, el equipo que salió subcampeón también tuvo hechos de agresión hacia la autoridad, hacia el público y los árbitros, y ese equipo fue eliminado. No es nuevo en la universidad que actuemos con esta celeridad y vamos a seguir manteniendo esta línea. Nosotros no aceptamos ningún tipo de violencia”.

Sobre los pasos a seguir y la posibilidad de implementar protocolos adicionales, Riveros explicó que primero se priorizó la investigación: “Lo que se ha tomado hasta el momento son las sanciones que toma el Tribunal de Disciplina, después de analizar los videos, los informes de los árbitros y la presencia de un integrante del Tribunal la noche de los hechos. No nos basamos solamente en lo que nos cuentan los árbitros, fiscalizadores o jugadores, sino en todas las pruebas disponibles para actuar con justicia”.

El director de Deportes de la UNSJ concluyó que el objetivo de estas medidas es evitar que se repitan hechos de violencia, recordando que el fútbol universitario es un espacio recreativo y formativo dentro de la institución educativa: “Somos un espacio de formación, donde la actividad deportiva complementa la formación profesional. Este tipo de medidas son necesarias para garantizar un ambiente seguro y educativo para todos los participantes”.

El caso

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aplicó las sanciones más severas previstas en su reglamento disciplinario tras los graves incidentes ocurridos en un partido por el ascenso de la Liga Universitaria, donde jugadores del equipo Almendro agredieron físicamente al árbitro principal Pedro Coria y amenazaron a autoridades del encuentro. La resolución determinó la expulsión definitiva del equipo del certamen y la inhabilitación de por vida de nueve integrantes vinculados a los hechos.

Tras analizar pruebas e informes, el Tribunal Disciplinario resolvió que los episodios representaron “hechos de extrema gravedad” y constituyeron una agresión directa contra la autoridad arbitral, afectando “la integridad física, el desarrollo normal de la competencia y los valores fundamentales del deporte universitario”.

Las medidas decididas fueron: eliminar al equipo Almendro de la Liga Universitaria e inhabilitar del equipo para participar en cualquier competencia futura organizada por la UNSJ.

Además, sancionó de forma permanente a Benjamín Ezequiel Villegas, Nicolás Moncho, Francisco Echavarría, Sergio Terzi, Gabriel Montero, Facundo Ruarte, Nicolás Flores y Agustín Bermúdez. A su vez, Mario Terzi, ex DT del equipo, también recibió la misma pena.

Finalmente, la UNSJ emitió en la resolución que el resto del plantel del Almendro quedó suspendido e inhabilitado hasta el 31 de diciembre de 2030.