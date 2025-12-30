La Asamblea Agüita Pura para San Juan, en este martes 30 de diciembre, se concentró frente a la Casa de Gobierno, luego de presentar formalmente al gobernador Marcelo Orrego un petitorio en el cual se solicita su apoyo irrestricto a la plena vigencia de la Ley Nacional de Protección de Glaciares N.º 26.639, sin modificaciones.

La acción social surge en un contexto de creciente preocupación por el futuro de esta normativa clave para la provincia, ya que en febrero de 2026, el Congreso Nacional tiene previsto tratar un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares, lo que, según advierten las organizaciones socioambientales, podría "habilitar la actividad megaminera y otras prácticas" en zonas estratégicas donde nacen los ríos sanjuaninos.

Una ley clave para el agua de San Juan

La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras un extenso debate público, institucional y ciudadano en todo el país. Su objetivo central era proteger los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para la vida, los ecosistemas y el desarrollo productivo.

En el caso de San Juan, la norma adquiere un valor particular, ya que los glaciares y ambientes periglaciares alimentan las cuencas de los ríos San Juan y Jáchal.

Desde la Asamblea Agüita Pura remarcan que la continuidad de la ley resulta indispensable para resguardar el equilibrio ecológico y la soberanía hídrica del territorio provincial, especialmente en un escenario marcado por el cambio climático, la disminución de las nevadas y la presión sobre los recursos naturales.

El petitorio

El eje central de la manifestación fue la presentación de un petitorio al gobernador, en el que se solicita un respaldo político explícito y sin condicionamientos a la Ley de Glaciares tal cual está.

La Asamblea considera clave que el Gobierno provincial fije una posición clara frente al debate que se dará en el Congreso Nacional en febrero del próximo año.

“Defender la ley es defender el agua de hoy y de las futuras generaciones”, remarca el escrito presentado.

Desde la organización socioambiental informaron que el mismo documento fue enviado a cada uno de los diputados nacionales de la provincia.

La amenaza de una modificación

El tratamiento legislativo de posible cambio a la Ley de Glaciares encendió las alarmas. Según advierten las asambleas ambientales, una modificación podría flexibilizar los controles y permitir actividades extractivas en zonas actualmente protegidas, poniendo en riesgo las nacientes de los ríos.

"En San Juan, donde el agua es un recurso escaso y estratégico, el impacto de una medida de este tipo podría ser profundo, tanto para el consumo humano como para la producción agrícola y el equilibrio de los ecosistemas", expresó Ariel Cortez, miembro de la asamblea sanjuanina.

“El agua es un derecho vital”

Con consignas claras y directas, la Asamblea Agüita Pura para San Juan convoca a la movilización bajo una premisa contundente: “Sin glaciares no hay agua. Sin agua, no hay vida ni trabajo”.

La jornada de este martes busco visibilizar la preocupación social y reforzar el mensaje de que la defensa del agua es una lucha colectiva.

“No a la modificación de la Ley de Glaciares” y “Los glaciares no se tocan” son las banderas que volverán a alzarse en una próxima expresión ciudadana que reclama preservar uno de los bienes más valiosos de la provincia.