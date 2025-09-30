Google llegó a un acuerdo para pagar 24,5 millones de dólares al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como consecuencia de su expulsión de la plataforma YouTube.

La medida se produce luego de que la cuenta de Trump fuera suspendida, una decisión que generó un amplio debate sobre la moderación de contenidos en redes sociales y las implicaciones legales de estas acciones.

Este pago representa una compensación significativa por la restricción impuesta sobre la presencia digital del expresidente en uno de los canales más influyentes para la difusión de mensajes y opiniones.

El acuerdo marca un precedente importante en el ámbito de las plataformas digitales y la libertad de expresión, especialmente en el contexto de figuras públicas con gran impacto mediático.