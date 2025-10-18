El presidente Javier Milei viajó este sábado al norte argentino para encabezar los últimos actos de campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En una jornada intensa, el mandatario recorrió Santiago del Estero y Tucumán, donde buscó reforzar el respaldo a los candidatos libertarios y enviar un mensaje de aliento a su militancia.

En Santiago del Estero, Milei destacó el “rol clave de las provincias” en el proceso de transformación que impulsa su gobierno. “Sabemos que la situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto”, aseguró ante cientos de simpatizantes que se acercaron a escucharlo. También aprovechó para apuntar contra el kirchnerismo: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, a nosotros nos respetan en el mundo”.

Publicidad

El recorrido continuó en la localidad tucumana de Yerba Buena, donde el clima político se tensó antes de su llegada. En la previa del acto, se registraron enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza y grupos opositores a la gestión nacional, lo que derivó en la intervención de la policía provincial y la detención de una persona.

Pese al incidente, el Presidente arribó al lugar rodeado de seguidores que lo esperaban con banderas y celulares en alto. Desde una camioneta en movimiento, tomó un megáfono y arengó a la multitud: “Estamos viviendo un mal momento, pero este esfuerzo tiene sentido. Tenemos que terminar con la barbarie kirchnerista y seguir defendiendo la libertad”.

Publicidad

Acompañado por Laura Godoy, candidata a diputada nacional, y Tomás Figueroa, postulante al Senado, Milei reiteró que cada provincia “tiene un papel fundamental” en la recuperación del país. “Estamos dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad”, sostuvo.

Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Milei decidió encabezar personalmente los actos de cierre para fortalecer su espacio político en el interior del país. En Santiago del Estero, además de los comicios legislativos nacionales, se elegirá gobernador y vice, tres bancas en el Senado y tres en Diputados, junto con 20 escaños en la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales y autoridades locales en Clodomira y Villa Atamisqui.

Publicidad

El mandatario cerró la jornada con un mensaje a sus seguidores: “Este es el momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad. Depende de cada uno de nosotros consolidar este cambio histórico”