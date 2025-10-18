Las medialunas caseras son una opción deliciosa que suma valor a la alimentación diaria. Aunque su preparación puede parecer compleja, esta receta demuestra que no hace falta ser un experto para obtener un resultado espectacular.

Este clásico de las panaderías argentinas puede hacerse en casa, lo que permite controlar cada ingrediente y evitar conservantes, mejorando así la calidad nutricional sin perder sabor ni textura.

El secreto está en un buen amasado y en el punto justo de la manteca. Aunque requiere un poco de tiempo, el proceso es sencillo y el resultado vale la pena. Además, preparar medialunas en cantidad y guardarlas en el freezer o en una lata es una excelente idea para tener siempre una opción casera lista para compartir o disfrutar en cualquier momento.

Ingredientes para medialunas caseras:

500 g de harina 0000

75 g de azúcar

10 g de sal

200 ml de leche tibia

25 g de levadura fresca

1 huevo

100 g de manteca (para el empaste)

1 yema + 2 cdas. de leche (para pintar)

Pasos para preparar medialunas:

Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar reposar 10 minutos.

Mezclar la harina, el azúcar, la sal, el huevo y la levadura activada, amasando hasta obtener una masa lisa.

Dejar leudar 40 minutos, estirar en forma de rectángulo y colocar la manteca pomada en el centro.

Doblar como libro, estirar y refrigerar; repetir este proceso dos veces más.

Cortar triángulos, enrollar en forma de medialuna y dejar leudar 30 minutos.

Pintar con la mezcla de yema y leche, y hornear a 180°C entre 15 y 20 minutos.

Esta receta es ideal para quienes buscan un gusto casero sin culpas y desean sumar un toque especial a su rutina diaria con una preparación tradicional y sabrosa.