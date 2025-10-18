El argentino Franco Colapinto continúa consolidándose en la Fórmula 1 y este sábado consiguió avanzar hasta la Q2 de la clasificación del Gran Premio de los Estados Unidos, que se disputa en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Texas. Finalmente, el piloto de Alpine quedó 15° en la parrilla de salida, detrás de su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde el puesto 14°.

La jornada fue positiva para el joven de Pilar, que en la Sprint había finalizado 14°, mostrando buen ritmo y consistencia en un circuito exigente. Durante la clasificación, Colapinto logró ingresar a la segunda tanda (Q2) con un registro de 1:34.039, justo en el límite, tras la anulación de la vuelta rápida de Alex Albon (Williams) por exceder los límites de pista.

En la Q2, tanto Colapinto como Gasly enfrentaron dificultades para controlar el auto en las curvas rápidas del trazado estadounidense. El argentino abortó dos intentos de vuelta rápida y solo logró completar un giro competitivo, en el que marcó 1:34.044, a 0.393 segundos de su compañero de equipo. Esa diferencia fue suficiente para que el francés se quedara con el puesto 14° y Colapinto con el 15° lugar de salida para la carrera del domingo.

El mejor tiempo del día fue para Max Verstappen, quien volvió a demostrar su dominio al registrar 1:32.510 con su Red Bull, quedándose con la pole position tras haberse impuesto también en la Sprint. Detrás del neerlandés partirán Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), en la segunda y tercera posición respectivamente.

Entre los incidentes de la jornada, se destacó el fuerte accidente de Isack Hadjar, que perdió el control de su Racing Bulls en las curvas 3 a 6, dañando gravemente su monoplaza y quedando fuera de competencia.

La carrera principal del Gran Premio de los Estados Unidos se disputará este domingo desde las 16:00 (hora argentina), con un total de 56 vueltas al trazado texano. Colapinto buscará aprovechar su posición en la mitad de la grilla para sumar experiencia y, si se presenta la oportunidad, avanzar en una competencia que promete ser intensa y estratégica.