Cuatro hombres fueron detenidos este lunes por la mañana tras una persecución policial que se inició en el barrio Rivadavia Sur y concluyó en la intersección de Avenida Circunvalación y Tucumán, luego de un intento de robo denunciado por vecinos de la zona. El procedimiento se desplegó a partir de un aviso al sistema de emergencias y derivó en un operativo coordinado que permitió interceptar el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Mauricio Javier Firmapaz, de 47 años; Renzo Fernando Galleguillo, de 26; Olivera Jonathan Gabriel Muñoz, de 34; y Leonardo Nahuel Heredia, de 27, según confirmaron fuentes policiales calificadas a DIARIO HUARPE. De acuerdo con la información oficial, Firmapaz y Galleguillo se encontraban bajo el régimen de salidas transitorias otorgadas por el Servicio Penitenciario Provincial al momento del procedimiento.

El operativo se originó luego de una denuncia realizada por vecinos del barrio Rivadavia Sur, quienes alertaron sobre movimientos sospechosos en una vivienda ubicada en la intersección de Santa María de Oro y Arenales. A partir de esa comunicación, se activó un despliegue policial que incluyó el seguimiento del rodado mediante el sistema de cámaras de seguridad provincial.

Los elementos secuestrados en el operativo.

Los cuatro hombres circulaban en un automóvil Peugeot 206, que fue identificado durante el operativo y posteriormente radiado de circulación debido a la falta de documentación. La huida se extendió por distintas arterias hasta que el vehículo fue interceptado en Avenida Circunvalación, a la altura de Tucumán, donde finalmente se concretó la aprehensión de los ocupantes.

Durante la requisa del automóvil, el personal policial no halló elementos denunciados como robados. No obstante, se secuestraron distintos objetos considerados de interés para la causa, entre ellos herramientas y prendas comúnmente utilizadas en hechos contra la propiedad, lo que reforzó la hipótesis de un intento de robo frustrado.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que analiza las pruebas reunidas y deberá definir la situación procesal de los detenidos. En paralelo, se avanza con medidas investigativas para establecer si los involucrados podrían estar vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la zona.