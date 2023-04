Este lunes, un grupo de padres decidió tomar la Escuela 17 de Agosto, ubicada en la localidad de Las Flores, en Iglesia. Los manifestantes afirmaron que tomaron el edificio en defensa de un docente y para reclamar cambios en los grados.

La mamá de un alumno dijo a DIARIO HUARPE que el edificio fue tomado desde la mañana de este lunes. En ese sentido, explicaron que los motivos de la toma se dieron porque desde hace muchos años vienen solicitando el desdoblamiento de grados, porque son grados agrupados.

“No tenemos respuesta del ministerio", comentó uno de los padres que está realizando la toma del edificio. Asimismo, explicaron que actualmente "hay un docente que está sin aula y sin grado” porque quieren que siga estando en la escuela porque tiene titularidad hasta el 3 de mayo en el establecimiento y no quieren que sea destituido.

De acuerdo a lo expresado por los manifestantes, el edificio seguirá tomado por tiempo indeterminado porque un grupo de padres se había presentado en el Ministerio de Educación y no obtuvieron respuestas. “Hasta que no se haga presente la supervisora con un acta donde diga absolutamente todo lo que estamos pidiendo, no se va a levantar la toma”, cerraron.

En Villa Iglesia, padres tomarán otra escuela si no hay respuestas

El edificio escolar fue inaugurado en el año 2016 y ya presenta muchas irregularidades. Gentileza.

Un grupo de padres del Bachillerato Columna Cabot elaboraron una nota por la situación edilicia del establecimiento educativo. Según explicó uno de los padres a DIARIO HUARPE, en el edificio hay muchas irregularidades, filtraciones de agua y caída de loza, por las condiciones climáticas.

“Esta nota la haremos llegar al ministerio de educación y si no hay solución, se tomará la escuela, los chicos necesitan condiciones óptimas”, aseguraron. Al mismo tiempo, señalaron que los baños, un curso, y la biblioteca de la escuela presenta muchas irregularidades.

Además, explicaron que en el edificio escolar solo funcionan tres calefactores, teniendo en cuenta que las temperaturas bajas ya se están haciendo sentir en el departamento. Un total de 290 alumnos son los que asisten entre los dos turnos, mañana y tarde.

La losa del techo presenta signos de humedad. Gentileza.