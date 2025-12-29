El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) difundieron una alerta por riesgo extremo de incendios forestales que abarca diez provincias argentinas, en medio de una ola de calor y escasez de precipitaciones que favorecen la ignición y propagación del fuego.

Según el informe oficial, las provincias con riesgo máximo de incendios son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, donde las condiciones climáticas (altas temperaturas, baja humedad y combustible vegetal seco) elevan sustancialmente la probabilidad de focos forestales.

Publicidad

El mapa de riesgo elaborado por los organismos muestra amplias zonas en color rojo, lo que indica un riesgo extremo, especialmente en áreas rurales, boscosas y zonas protegidas. Las autoridades ya dispusieron medidas preventivas como la prohibición de encender fuego en parques nacionales y áreas naturales sensibles, una restricción que permanecerá vigente hasta abril de 2026 para anticipar situaciones críticas durante el verano.

La combinación de olas de calor intensas, prolongados periodos de sequía y suelos secos crea un ambiente propicio no solo para la inicio de incendios forestales, sino también para su rápida expansión, lo que complica las labores de control y combate de los focos.

Publicidad

En este contexto, se recomienda a la población extremar las precauciones para evitar el uso de fuego en espacios abiertos, no realizar fogatas ni quemas de residuos y reportar de inmediato cualquier foco ígneo a los servicios de emergencia. Las autoridades insisten en que la mayoría de los incendios tienen origen en actividades humanas, por lo que la prevención individual es clave para reducir el riesgo.

El escenario de riesgo extremo se suma a las advertencias de temporadas anteriores en distintas provincias, como Misiones, donde se reportaron áreas con peligro “extremo” y otras con riesgo “muy alto” debido a las condiciones ambientales secas, lo que ya había movilizado alertas a la población para adoptar conductas de prevención.

Publicidad

Mientras equipos de brigadistas, bomberos y organismos de gestión del fuego se mantienen en alerta, el llamado a la conciencia ciudadana y la responsabilidad ambiental se intensifica para minimizar la posibilidad de incendios que podrían tener consecuencias ambientales, económicas y sociales significativas durante la temporada estival.