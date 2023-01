En el año 2021 la inflación acumulada del 50,9% y se convirtió en el segundo registro más alto de los últimos 30 años, solo superada por el índice alcanzado en el 2019, que fue del 53,8%. Pero la del 2022 rompió todo tipo de esquemas y de expectativas: con el 5,1% de diciembre, llegó al 94,8% y solo quedó detrás de la gran hiperinflación de 1990. No hay dudas de los números, como tampoco hay dudas de que la economía es hija de la política. Hay cuestiones que no se llevaron de la mejor manera desde el punto de vista político el año pasado y que influyeron fuertemente en la inflación. DIARIO HUARPE habló con algunos de los políticos más influyentes de San Juan, quienes a pesar de formar parte de distintos espacios políticos, opinaron que una de las razones más grandes al crecimiento sostenido del índice son los desacuerdos en el Gobierno nacional y, como consecuencia, la falta de credibilidad en la economía argentina.

Desde Juntos por el Cambio apuntan que las peleas internas y la falta de credibilidad en las instituciones argentinas hicieron que la inflación picara en punta, entre otras cosas debido a la desconfianza que hay en hacer inversiones en la Argentina. Este medio se comunicó con los diputados nacionales por Juntos por el Cambio, Susana Laciar y Marcelo Orrego (quien además es posible candidato a gobernador), y ambos coincidieron en ausencia de un plan económico que ordene las cuentas.

“Es un gobierno que está alejado de la realidad, que no tiene un plan económico. Sea Guzmán, sea Batakis, sea Massa, sea quien sea, no van a arreglar nada porque no tienen un plan y porque son unos improvisados”, expresó Laciar.

Orrego también criticó la lejanía del gobierno para con las necesidades del pueblo. “La inflación no va a bajar si no hay seguridad política ni confianza. Es un gobierno muy alejado de la realidad, se tratan temas que no le importan a los argentinos”.

Además, ambos eligieron no quedarse solo con el número altísimo que arrojó la inflación acumulada del 2022, y prefirieron sensibilizar la cifra, acercarla a la gente. “La inflación perjudica a millones de argentinos, se nota en la calle, en los almacenes”, expresaron.

A pesar de formar parte de las veredas opuestas de la política, el también diputado nacional por el Frente de Todos, Walberto Allende precisó a las peleas entre los sectores más importantes del gobierno nacional y al descreimiento económico del país como las razones fundamentales de la inflación.

“Las grandes dificultades nuestras fue la desunión, las medidas que tenían que tomarse eran muy discutidas desde adentro y eso llevó a la falta de credibilidad. El problema principal en la Argentina es la política, nosotros como oficialistas miramos para otro lado y la oposición también, como si no tuviese nada que ver”, planteó.

A diferencia de lo dicho por los dirigentes de JxC, quienes culpan al Gobierno nacional de todo lo sucedido con la economía estos últimos años, Allende apuntó también al gobierno de Mauricio Macri, sobre todo por la deuda tomada durante el período del 2015 al 2019.

“El Gobierno anterior también tiene la responsabilidad, hay millones de dólares en el exterior. Argentina debe ser uno de los pocos países que tiene producción cuya ganancia se queda afuera, y eso es porque no tenemos credibilidad política”, manifestó el diputado.

José Luis Gioja, actual legislador nacional y exgobernador de la provincia, coincidió con la culpabilidad de Macri en la actualidad en la que está inmersa la economía argentina. “Es la inflación más alta de los últimos 32 años y el endeudamiento más grande del mundo. Es el único endeudamiento del mundo que ha hecho la Argentina. Cuando se atoró de pedir préstamos a los privados pidió al Fondo Monetario y este violó sus propios estatutos y le dio más de lo que podía. Por suerte, el país sigue andando”, dijo.

Entre otras cosas, planteó que la inflación “sigue siendo alta”, pero que logró desacelerarse en los últimos meses.

Con respecto al panorama de este 2023, mientras que el que ven Orrego y Laciar es totalmente pesimista, ya que según argumentaron “no hay plan, no hay rumbo y el único interés es salvar la impunidad de la vicepresidenta”, los que pueden observar los del FdT es un poco más alentador. Allende dijo que tiene grandes expectativas para lo que pueda suceder a partir de marzo y Gioja, por su parte, fue el más optimista de todos: “tengo todas las expectativas, vas a ver que vamos a crecer más de lo que dicen”.

La solución, para todos, es crear un plan entre todos, y entender que este no es un problema solo de unos pocos.

¿La Provincia tiene la culpa?

Si bien la inflación es una cuestión macroeconómica, que tiene que ver más con las decisiones nacionales, desde JxC indicaron que en San Juan se deben hacer cargo “por apoyar al gobierno nacional” y por “mirar hacia otro lado”. “Son exactamente iguales”, exclamaron.

Los legisladores del FdT apuntaron a que la provincia batalla contra las consecuencias de la inflación y que de ninguna manera “son lo mismo”. “La crisis no es tan profunda gracias a los gobernadores. Tenemos 94% de inflación, pero en San Juan cerramos el año hasta con superávit. Las medidas macroeconómicas no tienen que ver con la provincia. En San Juan tenemos loa economía activa, así como también la obra pública”, dijo Allende.