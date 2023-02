El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comunicó este martes que la inflación de enero de 2023 fue del 6%. Este número preocupa a los analistas, ya que pronostican un índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,9%. Además, se conoció que los rubros con mayor alza fueron “Recreación y cultura” (9%), “Comunicación” (8%), “Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” (8%) y “Bebidas alcohólicas y tabaco” (7,3%), siendo los dos últimos los que más les preocuparon a economistas sanjuaninos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Gustavo Ruiz Botella manifestó: “Es normal que la inflación de enero sea más alta que en diciembre, por una cuestión estacional. Si bien hubo bajas desde la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y vino controlando los números, enero es un mes complicado porque siempre tiene el efecto aguinaldo y vacaciones, y en recreación hay una mayor demanda y abuso de precios”, señaló.

Según destacó el profesional, a partir de marzo y abril, y si todo continúa igual, se notaría una baja. Además, resaltó que el objetivo para el primer cuatrimestre será no superar la inflación acumulada del 50%.

“Por una cuestión estacional, enero y febrero, por el comienzo de clases, la gente gasta mucha plata y la inflación crece más”, abundó.

Con respecto a alimentos, solicitó controlar este rubro, también conocido como “inflación núcleo”, a pesar de que todos los meses se percibe un alza constante.

Ruiz Botella también habló sobre el incremento en electricidad porque “hay una quita de otra parte de los subsidios”. “En caso de quitarse los subsidios se verán reflejado en varios rubros y habría muchos aumentos”, destacó.

En otras palabras, Luis Aveta indicó que “era esperable este índice”. “No hubo una notable baja en el ritmo de aumento de precios en lo social. La inflación núcleo subió un 8%, siendo un rubro que maneja el Gobierno, y en la sección vacaciones se notó mucho la suba”, remarcó. Sobre este último rubro, contó que “la comparación entre pueblos y ciudades no es demasiada” y que “las playas argentinas y los demás destinos turísticos se han saturado”.

“Recreación se acaba todo este mes. Por eso quieren recuperar todo en febrero. A pesar de estos números, había filas en los restaurantes”, afirmó Aveta.

En cuanto al incremento en la carne y el pan, consideró que “no se podrá hacer mucho”. “Influirá en el índice del mes que viene. El Gobierno no logra desacelerarlo y, según especialistas de la actual gestión presidencial, un buen resultado para la inflación de 2023 es que se mantenga apenas debajo del 6%”, afirmó.

Sobre las tarifas, aclaró que para marzo o abril, las boletas vendrán con un aumento cercano al 300% con relación a octubre de 2022. “Es para tener miedo la quita de subsidios, pero es parte de las instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de bajar a cero el déficit fiscal”, aseveró.

El dirigente de la Bolsa de Comercio de San Juan, Jaime Rodríguez, expuso que estos números eran esperables, aunque el Gobierno esperaba menos. “Venimos con un arrastre muy importante y la emisión monetaria para financiar al Tesoro sigue existiendo. Eso impacta directamente en la inflación”, señaló.

“Ese el grave problema del Gobierno desde hace años, y no únicamente de esta gestión. El fondo del problema es el financiamiento del déficit fiscal”, aclaró. Por otra parte, dijo que los productos no suben, sino que el peso vale menos.

“Hasta el momento tenemos tarifas reguladas y programas de precios controlados. Si no se implementaran estas políticas, seguramente el índice sería mayor”, remarcó Rodríguez.

Para el profesional, en algún momento habrá que realizar un sinceramiento en las tarifas y alimentos y golpeará fuertemente en el bolsillo de los consumidores. “Actualmente, las medidas son de sábana corta. Hoy lo regulamos y mañana tenemos que modificar para mal”, ejemplificó.

Por este motivo, pidió hacer un programa a largo plazo. “En la medida que se genere déficit y distorsiones en la economía, no habrá una vía de salida. Si no se resuelven estos problemas, seguirán o se agudizarán”, concluyó.

Por último, Mariano Cáceres ratificó que el dato del 6% sorprende a los analistas del mercado y consideró que “es volver a los niveles de inercia que teníamos hasta octubre”. “Muchos de los servicios regulados que tuvimos en enero impactaron en el alza de los precios. Esta misma situación ocurrió para el precio del combustible”, exclamó.

“Puede ser un motivo de preocupación para los próximos meses porque habrá una mayor demanda de dinero. Estamos en un año electoral y los oficialismos buscan implementar herramientas de política económica para tratar de consolidar su posición”, dio a conocer.

“Se esperaba en el mercado un dato inferior al 6%. Es un mal dato, porque se vuelve a la inercia inflacionaria de hace tres meses”, destacó Cáceres.

Según dijo el economista, el anualizado de los últimos 12 no tiene que superar las tres cifras porque encenderá todas las alarmas. “Deberán contener la inflación con algún parche, ya que el problema de la inflación no se solucionará este año y siendo electoral, no hay demasiadas expectativas”, manifestó. “Si no hay eventos disruptivos, el objetivo será no superar el 100% en el anual acumulado”, finalizó.