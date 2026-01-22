Este miércoles 21 por la tarde, vecinos del barrio Suoes II, en el departamento Rawson, protagonizaron un fuerte reclamo por la creciente inseguridad que atraviesa la zona. En medio de la plaza seca de la barriada, se convocaron para exponer una seguidilla de robos, algunos cometidos incluso con armas de fuego y con menores como víctimas, y exigieron mayor presencia policial y medidas concretas para frenar los hechos delictivos.

El secretario de Seguridad, el intendente de Rawson y los jefes zonales de la Policía escucharon los pedidos. (Foto DIARIO HUARPE)

DIARIO HUARPE estuvo presente en la convocatoria, que convocó también a las autoridades provinciales y departamentales, entre ellas el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, como así también comisarios de varias dependencias policiales cercanas. El pedido vecinal fue claro: más seguridad, pero también respuestas ante el abandono de espacios verdes, problemas con la recolección de residuos y deficiencias en la iluminación de la zona.

El intendente Carlos Munisaga junto al secretario de Seguridad Enrique Delgado. (Foto DIARIO HUARPE)

Una de las vecinas damnificadas, María Eugenia, relató a DIARIO HUARPE su experiencia personal y el temor constante que viven quienes residen en la zona. “El 6 de abril de 2025 me robaron, me llevaron el televisor y todas las cosas de la cocina. Por suerte recuperé todo, y estoy agradecida a la Policía, porque los agarraron en el Valle Grande”, contó. Sin embargo, advirtió que los hechos continúan:

“Hay robos grandes, van y vuelven. Saben cómo abrir los candados, tienen aparatos, hacen agujeritos. Ya presentamos notas, recursos, pedidos… y no damos más”, afirmó.

La vecina, si bien destacó el aumento de policías en la zona, apuntó a la falta de presencia durante la noche: “A las 10 de la noche se van porque saben que esto es la boca del lobo”.

Las medidas de seguridad parecen no ser suficientes, aseguró una de las danmificadas. (Foto DIARIO HUARPE)

Según relataron los vecinos, la situación se agravó tras dos robos ocurridos el mismo día y un episodio en el que menores de entre 5 y 12 años fueron apuntados con un arma de fuego para ser asaltados. “Estaban los patrulleros por un robo de la noche anterior y, aun así, robaron en esa casa. Fue una burla”, denunciaron.

La respuesta por parte de Seguridad

Ante el reclamo, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, destacó la importancia del contacto directo con los vecinos. “Siempre es positivo el contacto con los vecinos porque la política de seguridad se construye desde el territorio, y eso es lo que nos pide el gobernador desde el inicio de la gestión”, afirmó.

Delgado explicó que se reforzará la presencia policial y se intensificarán los operativos según el diagnóstico del barrio.

“Escuchamos al vecino, analizamos la situación y, si hace falta, intensificamos operativos, reforzamos infantes y colocamos más cámaras”, afirmó.

Además, adelantó un mayor uso de tecnología: “Donde colocamos una cámara, ese efectivo policial puede reforzar otro sector. Vamos a optimizar recursos con monitoreo activo y más cámaras del Cisem 911”.

El funcionario aseguró que los encuentros vecinales continuarán y forman parte de un programa provincial que recorre distintos departamentos. “Ayer estuvimos en Rivadavia, hoy en Rawson y mañana en otro departamento. Escuchar al vecino nos permite tomar mejores decisiones”.

El intendente también atendió el reclamo

Por su parte, el intendente Carlos Munisaga remarcó que el barrio está compuesto en su mayoría por vecinos trabajadores que buscan vivir en paz. “Es una zona de gente de bien, trabajadora, y no puede verse afectada por la delincuencia que genera temor”, expresó. Munisaga confirmó acciones concretas:

El pedido se extiende principalmente a reforzar la seguridad y tambien mejorar espacios públicos. (Foto DIARIO HUARPE)

“Ya se instalaron cámaras y se van a seguir colocando. También vamos a analizar la posibilidad de una unidad policial en la zona”, dijo el jefe comunal

Munisaga subrayó el rol clave de la denuncia: “No hay forma de detener a un delincuente si no hay una causa. Denunciar es fundamental para que la Justicia actúe”.

Finalmente, se refirió a otros reclamos del barrio, como la limpieza y la iluminación. “Vamos a mejorar espacios públicos, reforzar la limpieza y corregir puntos oscuros. La seguridad se construye entre todos”.

Mientras tanto, los vecinos de Suoes II esperan que las promesas se traduzcan en hechos concretos y que la presencia del Estado se sostenga en el tiempo para devolver la tranquilidad al barrio.