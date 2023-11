"Los papás de los chicos de la escuela me gritan asesina, ladrona y chorra", contó Nancy Lovuolo la directora de la escuela primaria Mercedes Castro de Nievas en Zonda. En esta institución se produjo la intoxicación de 22 alumnos. La directora reconoció que ella fue separada del control del comedor y dijo que no alcanza el dinero que le mandan para hacer la comida de más de 200 alumnos.

La intoxicación de los alumnos se produjo sobre las 14 de este jueves. Ese día los chicos habían comido fideos tallarines con tuco que estaba preparado con carne molida. Los niños comieron sobre las 12.30 y después de menos de dos horas comenzaron con dolor de estómago, vomito y algo de fiebre.

En cuestión de minutos llegaron al lugar ambulancias y hasta la policía que intentó contener a los padres que se mostraron furiosos porque aseguraron que la intoxicación fue a causa de un mal manejo de los alimentos. De forma paralela llegó a la escuela una especialista de Bromatología quien entrevistó a la directora y habló con algunos papás.

Lovuolo explicó que desde hace un tiempo ella fue separada del control del comedor de la escuela por disposición del ministerio de Educación. La directora explicó que el área de Políticas Alimentarias propone una ración de alimentos, pero dijo "yo no respete ese límite, sino que les di más de comer", aseguró la educadora.

La docente explicó que le mandan $204 por mes por cada uno de los niños, pero como este dinero no le alcanzaba ella se gastó dinero "por anticipado". "Cuando me quedé sin plata empezó el problema me están haciendo una investigación para ver qué paso con los fondos", aseguró.

La directora agregó que este jueves ella no intervino para nada en el tema de la comida y agregó que quienes controlan el tema del comedor a diario son la vicedirectora, la nutricionista de políticas alimentarias y las supervisoras que vienen dos veces por semanas.