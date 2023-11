“Les dan fideos secos, pelotas de fideos y carne en mal estado”. Esto fue lo que denunciaron las madres frente a los medios de comunicación. Este jueves en horas del mediodía, al menos 20 chicos tuvieron que ser retirados de la escuela Mercedes Nievas de Castro, en Zonda, porque se encontraban descompuestos, con dolor de panza, fiebre y vómito. Les comentaron que podría tratarse de una intoxicación por alimentos y los mismos padres fueron hasta la puerta de la escuela para que la directora del establecimiento les diera una respuesta, pero decidió no hablar con los padres y desconoció la situación.

Algunas madres, quienes prefirieron no dar su nombre, dialogaron con DIARIO HUARPE y comentaron que no es la primera vez que pasa, pero que este fue el detonante. “Veces anteriores pasó que no cumplían con el cronograma de comidas que nos mostraban, o bien le daban comidas en mal estado y este fue el detonante”, comentó una de ellas. Incluso, los primeros niños que fueron trasladados en ambulancia, quienes se encontraban en peor estado, recibieron un cuadro de intoxicación alimentaria, presuntamente por el almuerzo ingerido en horas del mediodía que fue fideos tallarines con tuco. Según indican las madres, más de 10 chicos tuvieron que ir hasta el centro de salud de la zona y habría 22 chicos intoxicados.

Alrededor de 100 padres estaban en la puerta de la escuela a la espera de respuestas.

Casi 100 padres fueron los que se reunieron en las puertas del colegio para esperar que saliera la directora a darles respuesta, pero esto no sucedió. Es más, la directora solo habló con los medios de comunicación. Nancy Lovuol dialogó con el Zonda Diario y dijo desconocer la situación. "Me estoy enterando de lo que pasa. Yo estoy de licencia porque a mi marido le dio un infarto. Yo recién me he presentado el martes a trabajar. Estoy separada del comedor hasta que se resuelva esta investigación por un supuesto desvió de fondos y lo único que hice fue no respetar la cantidad de gramaje estipulado por Políticas Alimentarias, sino darle más de lo estipulado y tenemos muchas veces que hacer milagro con el monto de dinero que nos dan", declaró la directora.

La respuesta del Ministerio de Desarrollo Humano

Fuentes calificadas del Ministerio de Desarrollo Humano, mencionó que se realizará un informe correspondiente para saber qué ha pasado. “El sistema de comedor, lo maneja cada establecimiento. Desde desarrollo humano, pagamos el costo de una ración por alumno y se le deposita la ración a la directora a una cuenta. Desde el equipo directivo de las escuelas hacen las compras de los productos. Nosotros vamos una vez a la semana para visitar y controlar. Esa escuela tiene 270 alumnos que comen ahí, de los cuales han sido 22 los intoxicados, según lo que nos afirmó Salud Pública. Las escuelas deben ir a Control de Gestión para entregar las facturas de lo que ha pasado. Justamente en esa escuela, había problemas anteriormente y la directora se encontraba en licencia porque había problemas con los alimentos comprados y los que figuraban en las facturas de las compras”, dijo.

La escuela está intervenida porque un proveedor le había facturado ravioles en la factura y los padres se quejaron porque sus hijos nunca habían comido ese plato.

¿Cómo sigue el caso?

La directora del nivel primario del Ministerio de Educación, Cecilia González fue hasta el establecimiento para investigar el caso y confirmar si las intoxicaciones se dieron por razón de la comida en mal estado. Para ello, también asistió personal de Bromatología de Salud, quien tomó muestras tanto de la comida como del agua para realizar los estudios y análisis correspondientes. Mientras tanto, habrá que estar a la espera de los resultados.