Aparecieron las primeras fotos de Griselda Siciliani como Moria Casán en su serie

Netflix ha revelado las primeras imágenes oficiales de su nueva serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán. Estas fotografías muestran a Griselda Siciliani en la piel de "la One", destacando su "impactante parecido" con la diva.

Esta nueva producción hecha en Argentina contará con un trío de actrices para interpretar a la figura mediática en sus distintas épocas. Además de Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione son las encargadas de interpretar a Moria Casán. Las primeras imágenes del rodaje que captaron a Sofía Gala resultaron ser un "impacto total", ya que la actriz se ve "idéntica a su madre".

La serie también incluirá una reinterpretación de la obra teatral Brujas. En este segmento, Griselda Siciliani asume el rol de Moria Casán. El reparto que la acompaña en esta obra inspirada en las actrices originales incluye a Luciana Ulrich Cárpena como Nora Cárpena, Pilar Viñes como Graciela Dufau, Martina Perret como Thelma Biral y Melisa Marzioni, quien personifica a Susana Campos.

Esta producción está realizada por About Entertainment, una productora liderada por Armando Bo. La serie es dirigida y escrita por Javier Van de Couter.