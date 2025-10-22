La actividad económica tuvo un leve rebote en agosto y cortó una racha de tres caídas consecutivas. Aun así, la tendencia al estancamiento se mantiene, en un contexto de bajos salarios reales, tasas de interés volátiles e incertidumbre preelectoral.

Este miércoles el Indec informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mejoró 0,3% respecto de julio. Sin embargo, el dato de la serie desestacionalizada fue menor a los observados entre diciembre del año pasado y mayo de este año (con excepción de marzo), mientras que desde hace ya seis meses que no se observan repuntes significativos.

Publicidad

La consultora Equilibra había anticipado en su propia medición que el EMAE había trepado 0,5% en el mes en cuestión. Desde la entidad explicaron a Ámbito que, si bien se esperaba que en agosto pegue más el efecto de la suba de tasas, también era lógico que haya algún rebote en algunas actividades que venían cayendo mucho en los últimos meses, como por ejemplo la producción industrial de alimentos y bebidas, o el comercio.

Asimismo, hace un par de semanas el Indec dio a conocer que la industria creció 0,6% mensual en agosto, aunque no logró compensar la caída de junio y julio. La consultora LCG mostró en un informe que la mitad de los sectores mostraron alzas respecto del mes previo, mientras que la otra mitad sufrió retrocesos; "la industria alimenticia creció 2,1% y podría decirse que aportó por sí sola los 0,6 puntos de crecimiento", detalló al respecto.

Publicidad

Por su parte, la actividad de la construcción se incrementó 0,5% mensual. "El dato confirma el crecimiento 'serrucho' que viene observándose en los últimos meses: tras un mes al alza le sigue uno a la baja y viceversa. Así, la actividad se mantiene estancada respecto al cierre de 2024, el cual resulta un nivel bastante por menor al de noviembre 2023 (-21%)", plasmó LCG en su reporte.

Vale recordar que entre mediados de julio y mediados de agosto las tasas de interés se dispararon fuerte como consecuencia de la poca coordinación de la política monetaria y cambiaria del equipo económico.

Publicidad

El EMAE tuvo su incremento anual

En términos anuales, la economía avanzó 2,4%, aunque se trató de la menor variación desde noviembre de 2024. A nivel sectorial, los incrementos que más explicaron este crecimiento fueron los arrojados por bancos (+26,5%) y el rubro minero-petrolero (+9,3%).

En el otro extremo, los sectores que más incidieron a la baja fueron la industria (-5,1%) y el comercio (-1,7%). "Estos datos reflejan aun el escenario de una economía estancada y recesiva", señaló Tomás Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso.

Mientras tanto, la construcción, otro sector con mucho peso en la economía, exhibió un alza anual del 1,5%.

Amerio sostuvo que "la alta incertidumbre previa a las elecciones ha generado una caída del consumo e inversión, y la salida de ahorro de la economía, desfinanciando la demanda interna". "Todo esto impacta negativamente sobre la actividad económica. Si el resultado de los comicios revierte la incertidumbre, también lo hará esta actitud precautoria de la gente y de las empresas, volviendo a darle impulso a la economía", acotó.