La caminata a Ceferino Namuncurá será declarada de interés provincial y municipal
El Domingo 7 de Septiembre, a partir de las 7:45 horas, la provincia de San Juan será testigo de la 45° Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes, un evento masivo de fe que este año marchará hacia el Complejo Ceferino Namuncurá en el Departamento San Martín. El equipo de Pastoral de Juventud Arquidiocesana ha impulsado la iniciativa para que este encuentro sea declarado de interés general, cultural y religioso por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, así como por los consejos deliberantes de los municipios de Capital, Santa Lucía y San Martín.
La Peregrinación de Jóvenes es reconocida como un acto masivo de profesión de fe que no solo reúne a cientos de jóvenes de los movimientos y grupos apostólicos de la Iglesia sanjuanina, sino que también convoca a aquellos que no practican la religión católica, ofreciéndoles un espacio de convivencia, reflexión y esparcimiento.
Este evento tiene una importante historia en la provincia de San Juan, con su primera edición realizada en el año 1978. En aquella ocasión inaugural, la peregrinación partió desde la Catedral y tuvo como destino el Cerrillo Barboza, en el Departamento de Pocito, logrando convocar a más de 15.000 jóvenes. A lo largo de los años, el punto de llegada ha variado, pasando por El Villicum en el Departamento de Albardón en el año 2001, hasta establecerse en el Complejo Ceferino Namuncurá como destino fijo desde el año 2008.
