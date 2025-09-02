Publicidad
Publicidad

Provinciales > San Juan

La caminata a Ceferino Namuncurá será declarada de interés provincial y municipal

La 45° Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes de San Juan, bajo el lema "Peregrinos de Esperanza", se realizará el próximo Domingo 7 de Septiembre y ya se gestiona su declaración de interés general, cultural y religioso a nivel provincial y municipal.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El anuncio estuvo acompañado de la intendenta de San Martín Analía Becerra. (Foto gentileza)

El Domingo 7 de Septiembre, a partir de las 7:45 horas, la provincia de San Juan será testigo de la 45° Peregrinación Arquidiocesana de Jóvenes, un evento masivo de fe que este año marchará hacia el Complejo Ceferino Namuncurá en el Departamento San Martín. El equipo de Pastoral de Juventud Arquidiocesana ha impulsado la iniciativa para que este encuentro sea declarado de interés general, cultural y religioso por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, así como por los consejos deliberantes de los municipios de Capital, Santa Lucía y San Martín.

La Peregrinación de Jóvenes es reconocida como un acto masivo de profesión de fe que no solo reúne a cientos de jóvenes de los movimientos y grupos apostólicos de la Iglesia sanjuanina, sino que también convoca a aquellos que no practican la religión católica, ofreciéndoles un espacio de convivencia, reflexión y esparcimiento.

Publicidad

Este evento tiene una importante historia en la provincia de San Juan, con su primera edición realizada en el año 1978. En aquella ocasión inaugural, la peregrinación partió desde la Catedral y tuvo como destino el Cerrillo Barboza, en el Departamento de Pocito, logrando convocar a más de 15.000 jóvenes. A lo largo de los años, el punto de llegada ha variado, pasando por El Villicum en el Departamento de Albardón en el año 2001, hasta establecerse en el Complejo Ceferino Namuncurá como destino fijo desde el año 2008.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
10
Para 2026

Los cinco nombres que suenan para reemplazar a Petri como ministro de Defensa

El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
16
En caucete

Le robó el celular a una menor de edad y destruyó el móvil policial que lo perseguía

Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS