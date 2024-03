La estrella de las MMA femeninas, Kayla Harrison, lista para su debut en UFC

Kayla Harrison está completamente preparada para hacer su debut en UFC. En muchos aspectos, ha sido la cara de la PFL desde que ingresó a las MMA en 2018. Pero en enero, la dos veces medallista de oro olímpica firmó con la compañía de Dana White e inmediatamente fue reservada para pelear contra Holly Holm en UFC 300. Es un cambio importante para ella, quien ha peleado 16 de las 17 peleas de su carrera dentro del SmartCage.

"Por supuesto hubo inquietud, ¿crees que estoy loca? Definitivamente fue un momento realmente difícil en mi vida. Fue una decisión muy difícil de tomar para mí. Estaba muy asustado. Estaba realmente asustada por todo esto. La reducción de peso y lo desconocido. Me guste o no, esta es una bestia totalmente nueva para mí. Sí, es MMA, pero en la PFL comencé con ellos. Estuve con ellos antes de que fueran el PFL. Crecí con ellos", señaló Harrison.

Por otra parte, Kayla indicó: "Conozco a todo el mundo, todo el mundo me conoce. Conozco ese animal. He estado allí. Es cómodo, es familiar. Pelear nunca es seguro, pero probablemente sea lo más seguro posible. Y esto no es eso. Esto no es eso. Estoy emocionada. Siento que estoy lista para un nuevo desafío. Estoy lista para un nuevo capítulo. No me quedan muchos años luchando".

Kayla Harrison quiere reinar en UFC

"Creo que soy dos veces campeona olímpica, soy dos veces campeona de la PFL y tengo mucho dinero en el banco. Cuando comencé con las MMA, quería ser campeona de UFC. Eso no es un golpe para la PFL (ni siquiera existía entonces), pero cuando comencé en MMA, el objetivo era ser campeón de UFC. En el camino, el objetivo puede haber cambiado un poco y puede que haya sentido que no era tan necesario, pero quiero ser campeón de UFC", expuso la estadounidense.

Para cerrar, Kayla Harrison le dijo a The MMA Hour: "Peso alrededor de 150 libras. La vida sigue siendo buena. Se elige el sufrimiento. Todos hacemos sacrificios, todos tenemos que pagar ahora o después, pero al final todos pagamos. Esto es algo por lo que estoy dispuesto a sacrificarme. Esto es algo por lo que firmé en la línea de puntos. Es mi responsabilidad, es mi deber".