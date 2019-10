La familia del "Tata" Brown recibió las camisetas del homenaje que le hizo la Superliga

La familia del ex defensor José Luis "Tata" Brown, campeón del mundo con la selección en México 86 y fallecido en agosto pasado, recibió esta noche las 24 camisetas con que los equipos de la Superliga lo homenajearon en la tercera fecha de la actual edición. Al acto asistieron sus tres hijos, Diego, Florencia y Juan Ignacio (también ex jugador y actual DT), quienes recibieron las casacas de mano del presidente de la Superliga, Mariano Elizondo. "Este homenaje fue muy lindo y nos dio mucho orgullo y mucha emoción. Las camisetas irán al museo de mi papá que estamos armando", dijo, visiblemente conmovido, Juan Ignacio. El encuentro se realizó en un hotel céntrico de La Plata y, aunque estaban anunciados, por motivos personales finalmente no pudieron asistir Diego Maradona y Jorge Burruchaga, compañeros de Brown en el seleccionado campeón del mundo en el 86. Para la tercera fecha de la Superliga, todos los capitanes rindieron un homenaje a Brown: antes de iniciarse los partidos, abrieron un agujero en sus camisetas para meter sus pulgares, tal como lo hizo el "Tata" tras lesionarse el hombro derecho para seguir jugando en la final de México 86, en la que abrió el marcador del 3 a 2. Las camisetas fueron firmadas por los planteles respectivos y guardadas a la espera de esta noche. Luego de una larga enfermedad, el ex defensor de Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Español y Racing Club, además de clubes de Colombia, España y Francia, falleció el 12 de agosto pasado.