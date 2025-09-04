La moda está de luto: Muere Giorgio Armani, el "re Giorgio" que dejó una huella eterna

El mundo de la moda se despide de uno de sus más grandes íconos. Este jueves falleció en Roma, a los 91 años, el aclamado estilista y diseñador Giorgio Armani, conocido en la industria como “re Giorgio”. Su partida deja un vacío inmenso en el imperio que construyó, caracterizado por su elegancia atemporal y su inconfundible estilo.

A través de un comunicado oficial, el grupo Armani confirmó el deceso de su fundador: “Con profundo pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor. El Señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”. Su legado no se limita a la ropa, sino que abarca accesorios, perfumes y hasta muebles, marcando un estilo de vida.

Un adiós inesperado a Giorgio Armani y un legado que perdura

La noticia de su muerte tomó por sorpresa a muchos. Semanas antes de cumplir 91 años, Armani había sido internado por una infección pulmonar, lo que le impidió asistir al desfile de su colección de junio, algo sumamente inusual. A pesar de ello, el diseñador había asegurado a través de un comunicado: “Pero estoy bien”. El Corriere della Sera informó que su familia y su pareja de los últimos 20 años, Leo dell’Orco, lo acompañaron en sus últimos momentos.

La prueba de su vitalidad, incluso en sus últimos días, fue la reciente adquisición de “La Capannina”, una histórica discoteca en la localidad de Forte dei Marmi, una decisión que, según él, tenía un significado “afectivo, un retorno a los orígenes”. En ese mismo lugar, durante la década de 1960, conoció a Sergio Galeotti, quien luego se convirtió en su socio de vida y de trabajo.

El velatorio se llevará a cabo en Milán, en Via Bergognona 59, dentro del Teatro Armani, cumpliendo así con la voluntad del diseñador. El público podrá despedirlo desde el sábado hasta el domingo, en un horario de 9 a 18. Armani, que en su cumpleaños número 91 había agradecido el "fuerte abrazo" de sus seguidores y prometido volver en septiembre para la Semana de la Moda de Milán, será sin duda el gran ausente de la pasarela.