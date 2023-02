El Tour 7 disputado en Calafate de la Liga de Voleibol Argentina fue condena para la UVT, que pese a dar batalla no logró el resultado que necesitaba y tampoco se le dio el que podía darle una chance más, y finalmente perdió la categoría en la máxima liga del voleibol nacional.

Con este descenso del conjunto comunitario, quien aseguró con la justo la permanencia pero no se metió en play off es el otro sanjuanino: Obras Sanitarias. Mientras que UPCN, actual campeón de la LVA sigue a paso arrasador. Superó el sólido puntero, le quitó el invicto y se aseguró el segundo lugar en las posiciones de cara a los play off.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La derrota de la Unión Vecinal de Trinidad 3-1 (25/18, 17/25, 25/15 y 25/15) ante River y el triunfo de Policial sobre Obras de este domingo por 3-1 (25/21 17/25 18/25 16/25) sentenció la historia para el elenco granate que había encarada este 7 Tour con una mínima chance de la que no pudo aferrarse.

Para la presenta temporada había sacudido el mercado cundo contrató como entrenador a Ronald Sarti, el ex opuesto y ex entrenador de la selección venezolana, pero ni su capacidad no fue la solución.

Incluso el Comunitario tiene en Gerónimo Elgueta al mejor atacante de la Liga de Voleibol Argentina, pero su potencia en red y aporte en el marcador tampoco fue la salvación para un equipo al que la LVA siempre le costó y no llegó a acomodarse para dar batalla y buscar mantener la categoría.

Las apenas 3 victorias y 18 derrotas se expresan por si solas y son más claras que cualquier tipo de análisis. La LVA siempre fue en ascenso para UVT, que perdió muchos partidos y no logró sobreponerse a cada golpe que recibió.

Publicidad

UPCN superó al líder

El conjunto gremial es la cara opuesta de los representantes sanjuaninos. El campeón vigente viene ganando fecha tras fecha para mantenerse en el segundo lugar de las posiciones y este domingo lo ratificó aún más al superar al invicto y líder de las posiciones Ciudad Bolívar.

El equipo gremial, orientado por Fabián Armoa, se quedó con el juego por 3-1 con parciales 17/25, 25/23, 23/25 y 17/25. La efectividad de Manuel Armoa con 25 puntos, y los 18 de Gabriel Santos, fue una virtud y carta de victoria para UPCN que le sacó el invicto de 21 partidos a puntero de la LVA.