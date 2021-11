Las fallas en el sistema detrás de la muerte provocada por una jauría, según una especialista

Florencia Ledesma, de 23 años, encontró la muerte de la forma más inesperada: cuando salía a correr cerca de su casa, aprovechando una zona rural que todos consideraban más segura. Pero en ese espacio la joven se topó con una jauría de perros que la atacó y mató. Los animales, por las características del lugar y de comportamiento, serían cimarrones. Esto quiere decir que no tienen prácticamente contacto con las personas y son más salvajes que un callejero. Habitan el lugar y según los que conocen la zona serían de un basurero cercano, donde a cada tanto dejan animales abandonados.

En esta combinación de circunstancias, que fue mortal, devela un problema de fondo según la proteccionista y especialista en conducta ambiental, Emilia Merino. Encargada de uno de los refugios más grandes de la provincia y comprometida con sacar animales de la calle, la sanjuanina habló con DIARIO HUARPE y explicó que detrás de la muerte de Florencia coexisten problemas culturales y del Estado. Culturales porque los perros deben haber llegado al lugar por abandono y estatales porque las medidas que se toman no están alcanzando a solucionar el problema en su totalidad.

Un basural cercano es conocido por las proteccionistas por ser un lugar donde inescrupulosos abandonan camadas enteras de cachorros. Si bien a cada cierto tiempo acuden a estos espacios a rescatar y castrar, son decenas los lugares iguales en toda la provincia, repartidos en casi todos los departamentos, y no dan abasto con el trabajo. “La gente deja perros grandes también y así se forman jaurías peligrosas, después de la ley de Perros Potencialmente Peligrosos aumentó un 80% el abandono”, explicó.

“La única solución a largo plazo son las castraciones masivas, simultáneas y consecutivas”, opinó. “Estadísticamente un perro de la calle vive 7 años, si en ese tiempo se castra de forma masiva se termina esta problemática”, acusó.

Pero la esterilización es apenas suficiente en San Juan, explicó Merino. Según Medio Ambiente hay cerca de 20 quirófanos públicos en la provincia, uno en cada departamento y las unidades móviles. DIARIO HUARPE solicitó a las autoridades de la secretaría de Estado el detalle de los mismos, pero esta información no había sido enviada hasta el cierre de la edición.

Aun con esta cantidad de quirófanos, la cantidad de turnos que se otorgan no son suficientes. “Calculamos que el sistema público castra unos 60 perros por día en toda la provincia”, explicó Merino, que trabaja con proteccionistas llevando perros con o sin dueños a esterilizar. “Las perras tienen en promedio 10 cachorros por camada, esto quiere decir que seis perras copan toda la capacidad de la provincia por día y hay miles pariendo sin control”, explicó.

Pero incluso si se cumpliera el pedido de los proteccionistas y veterinarios, de tener una campaña muy agresiva de castración de callejeros, los perros en las casas que no están castrados y se traducen en camadas abandonadas son otro problema. Para eso, son necesarias autoridades controlando y también multando a quienes abandonan o descuidan, algo que está penado por ley.

“Hace falta personal idóneo que actúe en las denuncias, pero esto no existe. Si vas a la Policía muchos no tienen conocimiento de las leyes y no toman la denuncia y cuando sí, llegan los casos a la Justicia y nunca dictaminan”, explicó. Justamente Merino tiene uno de los pocos refugios autorizados para tratar con animales que atacaron y están judicializados y vivencia estos problemas de falta de fuerza de las autoridades.

Si bien hay leyes y quirófanos, para la voluntaria las medidas no son suficientes y la intervención está quedando en gran parte en mano de los proteccionistas. “Nosotros trabajamos desde nuestros bolsillos y con nuestros tiempos, porque todos trabajamos, y no damos abasto por completo ante una problemática que es gubernamental y cultural”, reclamó.

Incluso muchas personas que tienen perros en sus casas actúan de forma irresponsable. “El 80% de los ataques de perros son de machos no están castrados y tienen dueños, pero los dejan salir”, aseguró. Estas estadísticas son nacionales, ya que denunció que tampoco hay un censo provincial, a pesar de que la problemática hace años se considera grave.

La Ley Lara, un problema más con pocos buenos resultados

Emilia Merino se especializa en tratar y cuidar perros de gran tamaño en su refugio, donde incluso aceptó al perro que mató a Lara Recabarren, la nena por la que redactaron la Ley de Perros Potencialmente Peligrosos. Para la voluntaria, la norma no hizo más que complicar más el escenario, aumentando el abandono de perros.

Además reclamó que los diputados que redactaron el proyecto se comprometieron a ayudarla y trabajar con ella en búsqueda de soluciones. “Nunca más me contactaron, ni siquiera para traer una bolsa de alimentos, pero en cambio yo tengo que sacar de la calle a los animales, sin ningún apoyo”, denunció.

La ley de perros potencialmente peligrosos plantea medidas para los animales que tienen dueño, pero no para los callejeros urbanos o las jaurías de cimarrones como la que mató a Florencia Ledesma. Para estos animales no existe un refugio estatal más allá de algunos que, como el de Merino, reciben alimento a cada cierto tiempo.

Las campañas de castración se concentran en los quirófanos, donde los dueños denuncian que tienen demoras de hasta seis meses para pedir turno y los proteccionistas llevan a los animales que pueden capturar, tanto gatos como perros. Capital, donde se encuentra el centro de Zoonosis que recibe a 15 animales diarios y es de los más solicitados, planteó una campaña también para propietarios con descuentos en veterinarias privadas. Pero todas estas medidas, apenas si alcanzan para contener el número de callejeros sanjuaninos.