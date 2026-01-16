Desde fines del año pasado, Laurita Fernández volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por su vida sentimental. Las versiones sobre un nuevo romance comenzaron a circular luego de que fuera vista en un recital de Shakira junto a un acompañante desconocido para el ambiente artístico. Con el correr de los días, ese nombre empezó a tomar fuerza: Matías Busquet, un polista alejado del mundo del espectáculo.

En plena temporada de verano, las especulaciones encontraron confirmación. Durante el último fin de semana, la actriz y el deportista fueron fotografiados juntos en la fiesta Polenta, en Mar del Plata. Las imágenes, difundidas por la periodista Cande Mazzone, los muestran abrazados, sonrientes y compartiendo gestos de cercanía durante gran parte de la noche.

Publicidad

Según testigos, la pareja se mostró relajada y muy compinche, bailando y tomados de la mano entre amigos. En distintas postales se los vio recorriendo el lugar juntos, sin esquivar las miradas y con una actitud distendida, lo que terminó de confirmar el vínculo que hasta entonces se mantenía con bajo perfil.

La pareja fue fotografiada en una salida nocturna en Mar del Plata.

Días antes de la difusión de las fotos, Laurita había hablado por primera vez del romance en Almorzando con Juana. Allí contó que la relación lleva algunos meses y explicó cómo se dio el primer acercamiento, a partir de un encuentro vinculado al actor Benjamín Vicuña, con quien Busquet comparte amistades en común.

Publicidad

La actriz detalló que el polista asistió a verla a una función teatral y que luego volvieron a cruzarse en una carrera solidaria. Finalmente, el contacto se retomó y dio inicio a una etapa de conocimiento mutuo. Laurita destacó que se trata de alguien ajeno al medio artístico, una característica que definió como uno de los puntos que más le llamó la atención.

Mientras transita la temporada teatral y continúa con sus compromisos profesionales, Laurita Fernández atraviesa este nuevo vínculo con perfil bajo. Las imágenes captadas en la noche marplatense terminaron por confirmar un romance que avanza lejos del circuito habitual del espectáculo y que suma un nuevo capítulo en la vida personal de la actriz.