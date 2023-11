Danilo Acosta y Exequiel Nicolás Díaz son dos DJ’s sanjuaninos que sufrieron el robo de su fuente de trabajo, las consolas. Uno de ellos fue en la modalidad de hurto, mientras que el otro sufrió un asalto por parte de los ladrones. Ambos piden difusión a través de las redes sociales, ya que no pueden continuar trabajando hasta que no recuperen los elementos.

Danilo Acosta dialogó con DIARIO HUARPE y comentó su situación. “El sábado, cerca de las 5:20 de la mañana, fui a una casa quinta por calle Balcarce, entre San Lorenzo y Aconcagua, en Santa Lucía, porque había alquilado mi equipo de sonido e iluminación para un evento”, comenzó a relatar. Al bajarse de la camioneta, entró al lugar a verificar que el evento ya estuviera concluido para poder comenzar a retirar las estructuras y guardar los parlantes.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Fueron cinco minutos, mi error fue dejar la camioneta sin seguro, pero jamás me imaginé que en un lapso de tiempo tan rápido se llevaran todo”, se lamentó el DJ.

Al llegar a la camioneta se encontró con toda la situación. El vehículo estaba abierto y los malvivientes se llevaron un bolso negro con una computadora HP ploteada con su nombre y stickers, cables de audio, cables USB, cargador del celular, cargador de la computadora, auriculares, una zapatilla, entre otros elementos. Pero la pérdida más importante fue que se llevaron un maletín negro pesado, el cual contenía la consola Pioneer ploteada con diseño de cebra, un elemento distintivo para poder encontrarla porque es la única en San Juan.

“Tengo esos equipos desde hace mucho, entonces sé todos los detalles que tiene, pero me están ayudando mucho compartiendo las imágenes en redes. Fui a hacer la denuncia a la Comisaría 29° de Santa Lucía pero hasta ahora no hay novedades”, finalizó el sanjuanino.

A su vez, el domingo a la madrugada, otro DJ fue asaltado y le robaron hasta el saco que tenía puesto. Exequiel Nicolás Díaz fue la víctima y dialogó con Diario de Cuyo contando lo sucedido. El robo ocurrió en el interior de la Villa San Damián en Rawson. El sanjuanino había ido a dejar unos parlantes y luces a un depósito. Mientras esperaba un remis, fue acorralado por dos sujetos.

“Forcejeamos, me pegaron y me sustrajeron las pertenencias”, dijo la víctima. Pudo observar que los delincuentes se adentraron y escaparon con dirección al Barrio La Estación. Los elementos robados fueron una computadora BGH Positivo, auriculares Numark, una consola Numark Mixtrack Pro 3, una mochila Lamborghini, un celular Samsung M12, un cargador, cables, $15.000 y hasta el saco de vestir color negro que llevaba.

Publicidad

Además del gran valor económico, Díaz resaltó que también tienen mucho valor sentimental, ya que desde los 14 años trabaja colocando música y en la noche. "Me la rebusco como puedo, trabajo en una metalúrgica y salgo todos los días a buscar el pan para mis dos pequeños hijos. Tengo esperanza de que me devuelvan mis cosas, me costó mucho tenerlas y para mí vale cada centavo que gasté en ellas, solo yo sé lo que me costaron", finalizó la víctima.