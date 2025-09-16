Provinciales > Búsqueda laboral
Lichardi Performance busca mecánicos con experiencia
POR REDACCIÓN
Lichardi Performance, firma dedicada al mantenimiento y optimización de vehículos, anunció la apertura de una búsqueda laboral destinada a sumar mecánicos/as a su equipo de trabajo. La convocatoria apunta a profesionales o técnicos con experiencia, para integrarse de manera inmediata a sus operaciones.
Según informaron desde la compañía, los postulantes deberán contar con conocimientos en mecánica general y mecánica ligera, lo que incluye tareas de diagnóstico, reparación y mantenimiento de automóviles. Además, se considerará un punto a favor haber trabajado previamente en el rubro y poseer título universitario o terciario vinculado al área automotriz.
La propuesta representa una oportunidad para quienes deseen formar parte de un taller especializado que apuesta a la calidad de servicio y al crecimiento profesional de su personal. Lichardi Performance remarcó que busca perfiles responsables, dinámicos y comprometidos, capaces de adaptarse al ritmo de trabajo y a los estándares de excelencia que caracterizan a la empresa.
Las personas interesadas en sumarse al equipo deberán enviar su currículum al correo mecanicatopservices@gmail.com, especificando sus datos y antecedentes laborales. La selección de personal se realizará de manera progresiva, priorizando a quienes cumplan con los requisitos establecidos y demuestren motivación por desarrollar su carrera dentro del sector automotor.
Preocupación en la industria de San Juan: "Sin herramientas para competir, la apertura de importaciones es un golpe"
Un hombre de 24 años fue detenido en la madrugada de este lunes cuando intentaba robar cables en Empalme Maldonado, Palermo. El hecho fue detectado por una torre de vigilancia 360° del sistema de Trenes Argentinos y frustrado por la Policía Federal. Desde la empresa estatal advirtieron que el ladrón pudo haber muerto electrocutado si las vías hubieran estado energizadas.