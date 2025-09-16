Lichardi Performance, firma dedicada al mantenimiento y optimización de vehículos, anunció la apertura de una búsqueda laboral destinada a sumar mecánicos/as a su equipo de trabajo. La convocatoria apunta a profesionales o técnicos con experiencia, para integrarse de manera inmediata a sus operaciones.

Según informaron desde la compañía, los postulantes deberán contar con conocimientos en mecánica general y mecánica ligera, lo que incluye tareas de diagnóstico, reparación y mantenimiento de automóviles. Además, se considerará un punto a favor haber trabajado previamente en el rubro y poseer título universitario o terciario vinculado al área automotriz.

La propuesta representa una oportunidad para quienes deseen formar parte de un taller especializado que apuesta a la calidad de servicio y al crecimiento profesional de su personal. Lichardi Performance remarcó que busca perfiles responsables, dinámicos y comprometidos, capaces de adaptarse al ritmo de trabajo y a los estándares de excelencia que caracterizan a la empresa.

Las personas interesadas en sumarse al equipo deberán enviar su currículum al correo mecanicatopservices@gmail.com, especificando sus datos y antecedentes laborales. La selección de personal se realizará de manera progresiva, priorizando a quienes cumplan con los requisitos establecidos y demuestren motivación por desarrollar su carrera dentro del sector automotor.