Los mensajes de Dalma y Gianinna por el cumpleaños de Diego Maradona

La figura de Diego Armando Maradona no conocía los puntos medios: o se lo amaba o se lo criticaba, pero jamás pasaba desapercibido. Sin embargo, para sus hijas, Dalma y Gianinna, él fue mucho más que un mito del fútbol: fue su padre, con virtudes, errores y un amor incondicional que las marcó para siempre.

A solo cinco años de su muerte, Dalma y Gianinna le dedicaron conmovedores mensajes en redes sociales para homenajearlo en el día de su cumpleaños.

Dalma Maradona compartió varias fotos junto a su padre y acompañó el post con un mensaje breve pero profundo: "Te extraño sin parar". Además, la hija del "Diez" publicó la emblemática imagen de su infancia en la que se la ve poniéndole margaritas en los botines del astro. Esta fotografía estuvo acompañada por una frase que conmovió a todos: "Gracias por salvarme una vez más".

Por su parte, Gianinna Maradona, quien es madre de Benjamín Agüero, también recordó a Diego con una tierna postal familiar. En la fotografía, padre e hija se miran con complicidad mientras besan un trofeo. La hija menor del ídolo acompañó la imagen con una pregunta cargada de nostalgia: "¿De verdad me ibas a mirar así?". Este recuerdo desató una ola de mensajes de cariño de parte de los fanáticos.