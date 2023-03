La comunidad de Lgbtiq+ de San Juan tuvo su propia revista en un momento. La necesidad de comunicar lo que sucedía en el seno de la diversidad y personas disidentes hizo que surgiera la revista Magenta Plus, que se repartía en la disco Hendrix durante la década de los '90. Esta es una de las primeras publicaciones periódicas dedicadas al mundo gay.

El emprendimiento comenzó cuando Dany Love, Jorge Montané, Vanesa Garay y Alejandra Pato Sánchez decidieron crear un medio de difusión que tratara temáticas vinculadas a la comunidad Lgbtiq+. En ese periodo de la historia, la homosexualidad estaba estigmatizada y había discriminación. Por ejemplo, había hoteles que no aceptaban parejas del mismo género y persecución policial hacia personas de la comunidad. Por eso la revista jugó un papel importante para vincular al ámbito Lgbtiq+.

El obejtivo era mostrar a la comunidad Lgbitq+. Foto: gentileza.

Publicaban artículos sobre enfermedades de transmisión sexual, uso de profilácticos, lugares donde podía acudir parejas del mismo género y notas de interés de hechos que sucedían generalmente en Buenos Aires, porque en San Juan era muy difícil que la diversidad sea expuesta. También, el contenido estaba conformado por avisos o frases anónimas de gente que a veces se lo dedicaba a otro o no necesariamente. “En esa época yo ponía música y me pasaban papelitos con frases. Fue a partir de esto que dejamos un buzón para que la gente deje papelitos con frases”, contó Dany Love, propietario del boliche Rapsodia.

Explicó que diseñaban la publicación mediante una computadora y recortes de diarios o revistas. Las fotocopias las sacaban en el kiosco del Don Bosco durante la madrugada para que nadie se enterara, porque hacer una revista gay era todo un escándalo en la época. “Con eso imprimíamos y después recortábamos figuras y los pegábamos en los espacios que dejábamos en blanco”, explicó el artista que entretiene cada fin de semana a los sanjuaninos con sus shows en Rapsodia.

Se imprimió por muy poco tiempo. Foto: gentileza.

La distribución se llevaba a cabo en un boliche que se llamaba Hendrix, cuyos propietario eran Dany Love y Jorge Montané. Colocaban las pilas de revistas en una parte de la barra y al lado una alcancía donde los interesados la pagaban y luego retiraban su copia. Dany Love recuerda con mucho cariño todo el trabajo hecho para que cada edición de Magenta Plus saliera al espacio público."La revistita vino a comunicarnos y ayudo muchísimo a informarnos. No había forma de informase sobre el entorno y si los medios lo hacían generalmente era para denigrar o para burlarse”, señaló Dany. Por tirada se imprimían alrededor de 30 números y cada edición tenía 8 páginas. La impresión de Magenta Plus duró menos de un año.

La publicación se hacía con recortes y un diseño hecho en computadora. Foto: gentileza.

Así fue como se gestó una de las primeras publicaciones que marcó a la comunidad Lgbtiq+ sanjuanina.