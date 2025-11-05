Marcelo Gallardo, el técnico más laureado en la historia de River Plate, renovó oficialmente su contrato hasta diciembre de 2026. La noticia se dio a conocer en una conferencia de prensa en el estadio Monumental junto al flamante presidente del club, Stefano Di Carlo.

“Desde mi seguridad, mi deseo y mi energía tengo la confianza de seguir”, reconoció Gallardo ante los medios. La renovación asegura la continuidad del Muñeco al frente del equipo, justamente cuando River se prepara para enfrentar este domingo el Superclásico frente a Boca Juniors en la Bombonera.

Di Carlo explicó los motivos de la continuidad: “Hemos acordado extender el vínculo contractual con Marcelo Gallardo hasta el 31 de diciembre de 2026. Los proyectos hay que apoyarlos incluso en los momentos difíciles. Creemos profundamente en su capacidad de trabajo y queremos que River vuelva a ganar”.

Por su parte, Gallardo destacó la importancia del respaldo de los hinchas y del entorno del club: “El hincha genuino, que ha demostrado su incondicionalidad, me refuerza y me genera un compromiso mayor. No voy a escapar por un mal año deportivo, seguimos con la misma pasión de siempre”.

El Muñeco asumió su segundo ciclo en el club en el segundo semestre de 2024 y, hasta ahora, dirigió 75 partidos con 34 victorias, 25 empates y 16 derrotas. En este tiempo, se destacan sus triunfos ante Boca Juniors, donde aún no conoce la derrota desde su regreso.

Con la renovación, River Plate asegura continuidad en su proyecto deportivo y se prepara para afrontar los últimos desafíos del año, incluyendo el Clausura y los objetivos en la Copa Libertadores 2026. Gallardo buscará consolidar al equipo y mantener el rumbo de éxitos que lo convirtió en un referente indiscutido del club de Núñez.