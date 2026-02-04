Refuerzan el control sanitario en el Paso Agua Negra con fumigación

Con el objetivo de fortalecer las condiciones sanitarias en uno de los principales accesos a la provincia, el Gobierno de San Juan reforzó el control sanitario en la frontera mediante un operativo de fumigación periódica en el Paso Internacional Agua Negra. La iniciativa es llevada adelante por la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, en el marco de un trabajo interministerial.

Un operativo interministerial intensifica las tareas de fumigación periódica para controlar insectos y garantizar mejores condiciones sanitarias en la frontera.

Desde hace quince días, equipos técnicos desarrollan tareas integrales de control de plagas urbanas, con foco en la erradicación de moscas, mosquitos y camuatí (jejenes). El operativo continuará de manera periódica y apunta a mejorar significativamente las condiciones de bienestar para vecinos, turistas y transportistas que ingresan y egresan de la provincia por este cruce internacional, reduciendo molestias y posibles riesgos sanitarios asociados a la proliferación de insectos.

Las acciones se realizan de forma coordinada entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, lo que permite un abordaje integral de la sanidad en la zona fronteriza. Esta articulación interministerial refuerza la prevención y el cuidado de la salud pública en un punto estratégico para la circulación regional e internacional.

La fumigación contra moscas, mosquitos y jejenes busca mejorar el bienestar de quienes ingresan y egresan de la provincia.

En paralelo al control de plagas urbanas, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos mantiene un estricto control fitozoosanitario en la Barrera Aduanera del Paso Agua Negra, en coordinación permanente con el SENASA. En ese marco, se fiscaliza el ingreso y egreso de frutas, verduras y animales, con el objetivo de resguardar el estatus sanitario de la provincia y prevenir la introducción de plagas o enfermedades que puedan afectar a la producción agropecuaria local.

Este esquema de doble control, orientado tanto a la protección de las personas como al cuidado del patrimonio productivo, consolida al Paso Internacional Agua Negra como un punto fronterizo con elevados estándares de bioseguridad. De esta manera, la provincia refuerza su compromiso con la salud de la comunidad, el turismo seguro y la defensa de la economía agropecuaria sanjuanina.