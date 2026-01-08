El Parque Belgrano atraviesa la etapa final de una intervención urbana que apunta a jerarquizar y ampliar uno de los espacios gastronómicos más concurridos de la ciudad. Con un avance de obra del 95%, el Gobierno de San Juan ejecuta la refuncionalización de un tramo clave de calle Juan B. Alberdi, entre Las Heras y España, frente al parque, con el objetivo de ordenar la actividad, mejorar la infraestructura y potenciar el uso del espacio público.

La obra está a cargo del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y permitió recuperar un sector estratégico del tejido urbano, transformándolo en un paseo moderno, accesible y con mejores condiciones tanto para los emprendedores gastronómicos como para los consumidores. Los trabajos principales ya se encuentran concluidos y el área muestra una fisonomía renovada, integrada al entorno del parque.

Según detallaron desde el organismo, las tareas de obra gruesa y terminaciones están finalizadas, y actualmente se avanza en acciones complementarias necesarias para la habilitación integral del sector. Entre ellas se destacan las conexiones eléctricas de los puestos gastronómicos, la colocación de bolardos para ordenar la circulación vehicular y peatonal, y la demarcación final de los boxes destinados a los carros de comida.

Un paseo gastronómico más amplio y ordenado

El proyecto de refuncionalización contempla la organización de 18 vehículos gastronómicos, dispuestos de manera lineal sobre una superficie aproximada de 500 metros cuadrados. Cada puesto contará con medición eléctrica independiente y con las obras necesarias para la correcta evacuación de los desechos propios de la actividad, un punto central para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales del sector.

La zona destinada a los carros fue delimitada mediante pintura asfáltica, lo que permite una clara identificación de los espacios y un mejor ordenamiento general. De este modo, se busca dar previsibilidad a los emprendedores y mayor comodidad a quienes eligen el parque como punto de encuentro y consumo.

La intervención no se limita únicamente al área gastronómica. El bulevar fue concebido como un espacio urbano integral, que combina sectores de permanencia con áreas dinámicas de circulación peatonal. En ese marco, se incorporaron luminarias, bancos de madera y canteros, junto con la plantación de especies decorativas y el acondicionamiento del espacio verde existente, respetando la arboleda original.

Además, se sumó iluminación direccional sobre los eucaliptos, lo que refuerza las condiciones de seguridad y mejora el confort del paseo durante la noche. Desde el Gobierno provincial destacaron que estas mejoras apuntan a consolidar al Parque Belgrano como un polo de encuentro social y gastronómico, con infraestructura adecuada y criterios de orden urbano.

Con la obra próxima a su finalización, el sector gastronómico del Parque Belgrano se prepara para ofrecer un espacio más cómodo, seguro y atractivo, en línea con una política de puesta en valor de los espacios públicos y de acompañamiento a la actividad económica vinculada al turismo y la gastronomía.