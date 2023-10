Jaime Durán Barba está convencido de que, desde hoy, el PRO “se rompió en pedacitos”. En medio del anuncio de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio de apoyo a La Libertad Avanza de cara al balotaje del 19 de noviembre, el consultor ecuatoriano, que colaboró desde el minuto uno con la génesis del partido fundado por Mauricio Macri, dice que la decisión del expresidente y de Patricia Bullrich de manifestar ese apoyo a Javier Milei no marca solo el final de ese espacio, sino que, según él, es un “error” del candidato libertario que lo “desdibuja totalmente”.

“Pierde su bandera de la lucha contra la casta, se desdibuja totalmente. Debería haberlo hecho de otra manera”, aseguró el ex estratega de Macri en diálogo con Infobae. Según el gurú ecuatoriano, que llevó al líder del PRO a la Presidencia, el exmandatario terminará “liderando un pequeño partido de Barrio Norte”. Para el consultor, esta jugada puede incidir negativamente en la performance del economista de La Libertad Avanza de cara al balotaje del 19 de noviembre.

Preguntas más destacadas a Durán Barba

Si fuera consultor de Milei en este momento, ¿qué le diría?

- Que tiene que convocar a muchos otros, pero no solo políticos, y no tiene que entregarse a lo que él llama “la casta”, tiene que hacer una convocatoria amplia para convocar argentinos de todos lados. No dar sensación de que ahora se convirtió en un pedacito de la casta.

¿Entonces cree que, por el contrario, que esta decisión de parte de la cúpula del PRO y de Milei le puede allanar el camino a Massa?

- Le ayuda a Massa que Milei pierda su esencia de novedad, lo convierte en otro miembro de la casta.

Una decisión así, ¿puede cambiar el curso del balotaje?

- Puede incidir acabando de hundir a Milei. Milei tuvo un mensaje de fin de la casta, de novedad, que al jugar tan violentamente con este sector del PRO pierde novedad y pierde juventud.

¿Cómo cree que queda a partir de esto el liderazgo de Macri?

- Va a terminar liderando un pequeño partido de Barrio Norte. Siempre hubo un partido que quiere el ajuste, el orden, y volver a un origen que se había superado cuando se armó un PRO que era más amplio, que incluía nuevos sueños y nuevas concesiones.

Fuente: Infobae