Mirtha Legrand fue al hueso contra Guillermina Valdés con una pregunta íntima

Guillermina Valdés asistió a La noche de Mirtha para exponer los detalles de su próximo desafío teatral, El divorcio del año, la obra de José María Muscari que protagonizará a partir de enero. Sin embargo, la actriz también debió someterse a las íntimas preguntas de Mirtha Legrand.

Mientras Valdés describía a su personaje, Evangelina, una empresaria con aspiraciones mediáticas, Legrand soltó una pregunta inesperada que viró la conversación hacia su pasado: “¿Cuánto tiempo estuviste casa con Tinelli?”. Guillermina Valdés aclaró inmediatamente que no hubo matrimonio con el conductor, afirmando: “Con Marcelo no estuve casada, estuve 10 años”.

La diva no se detuvo allí; previamente, le había consultado sobre su situación sentimental actual, a lo que Valdés respondió: “Estoy sola, me apena, porque está bueno estar enamorado”. También le preguntó sobre su relación con la familia Ortega, a lo que la actriz comentó que se lleva de maravilla, aunque admitió que intenta tomar distancia después de cada separación.

El momento de mayor tensión surgió cuando Legrand, al referirse a sus hijos (tres con Sebastián Ortega y uno con Marcelo Tinelli), hizo una dura reflexión sobre su vida amorosa. La conductora le inquirió: “¿Vos fuiste nuera de los Ortega entonces? Qué vida complicada tuviste”.

Ante el comentario, Guillermina Valdés optó por volver a enfocarse en lo profesional. La actriz remarcó: “Igual no reniego del lugar que tengo, pero este personaje toma eso y hace su negocio, cosa que yo nunca hubiese podido hacer”.