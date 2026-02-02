Un nuevo episodio de violencia sacudió la provincia de Tucumán. Un grupo de 20 rugbiers atacó a un joven de 19 años y lo arrojó a una zanja, a la salida de un boliche en Tafí del Valle, en la previa a un torneo Seven de Rugby.

Según informaron testigos, los agresores, que pertenecerían al club polideportivo Huirapuca de Concepción, golpearon y patearon salvajemente a la víctima, quien quedó tendida en el suelo antes de ser arrojada a la zanja. Algunos jóvenes intervinieron y auxiliaron al damnificado, evitando que la situación fuera aún peor.

El adolescente presentaba cortes profundos en la espalda, ambos hombros dislocados, golpes internos y el rostro desfigurado, por lo que fue trasladado al hospital de Tafí del Valle, donde recibió atención médica y permaneció internado varias horas.

Uno de los amigos de la víctima logró reconocer a dos de los agresores, mientras que trascendió que los rugbiers habrían estado involucrados en otros episodios de violencia en la misma zona, con jóvenes que también resultaron agredidos.

La denuncia fue realizada por la madre del joven y el caso quedó a cargo de una fiscalía con jurisdicción en Monteros. La Policía de Tucumán continúa trabajando para identificar y detener a los presuntos responsables de este violento ataque.