Un joven identificado como Kevin Alberto Sosa Pérez fue condenado a cumplir pena en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas tras ser hallado culpable de un robo simple en Pocito. La condena se dio a conocer este lunes en juicio abreviado, en el edificio de Tribunales.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió el 15 de enero, alrededor de las 23:00 horas, en la intersección de calle Frías y San Martín. En esa ocasión, Sosa Pérez aplicó fuerza sobre una persona, le sustrajo dos teléfonos celulares y se dio a la fuga.

Publicidad

Minutos después, el imputado fue identificado y aprehendido por personal policial en las inmediaciones del lugar. La rápida intervención permitió que el caso se resolviera de manera expedita.

Finalmente, este 2 de febrero de 2026, tras un acuerdo con la defensa y el imputado, se estableció una pena única de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial. Fue por el delito de robo simple.