El Gobierno de San Juan anunció una ampliación y mejora en las condiciones de las líneas de asistencia destinadas a mitigar el impacto de la reciente contingencia climática sobre el sector productivo y de servicios. Las medidas alcanzan no solo a productores agrícolas damnificados, sino también a industrias, comercios y prestadores de servicios, incluidos los vinculados a la actividad turística, que puedan certificar daños provocados por el temporal.

La decisión se tomó tras varias horas de trabajo del Gabinete del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, donde se analizó el cuadro de situación en las zonas más afectadas, principalmente en los departamentos Zonda, Pocito, Rawson e Iglesia. En ese marco, se resolvió mejorar los montos, los plazos de devolución y las tasas de financiamiento de las distintas herramientas que dispone la Provincia para contener a los sectores alcanzados por la emergencia.

Créditos blandos para el sector agrícola

En el caso de los productores agrícolas, el esquema de financiamiento se organiza de acuerdo al nivel de daño certificado:

Daños menores al 50%: podrán solicitar hasta $10 millones, con una tasa fija estimada del 12%, y un plazo total de un año para la devolución, que incluye 6 meses de gracia y otros 6 meses para el pago.

Daños entre el 50% y el 80% (emergencia): accederán a créditos de hasta $20 millones, también con tasa fija estimada del 12%, a devolver en 18 meses, con 9 meses de gracia y 9 meses para completar el pago.

Daños del 80% al 100% (desastre): podrán solicitar hasta $20 millones, con una tasa fija estimada del 3%, y un plazo total de 2 años, con 12 meses de gracia y otros 12 meses para la devolución.

Para acceder a estas líneas, los productores deben realizar como primer paso la denuncia de daño ante la Dirección de Contingencia Climática y Registro Productor, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, ubicada en el 4° piso, núcleo 5 del Centro Cívico (teléfonos 4308326 o 4306345).

Con la denuncia realizada, la constancia de RUPA, DNI y el número de inscripción de ARCA, deberán luego concurrir a la Agencia Fiduciaria San Juan, en la esquina de Avenida Córdoba y General Acha, para solicitar el financiamiento correspondiente (teléfono 2644211591).

Subsidios para pequeños productores

Además del financiamiento, el Gobierno reforzó el esquema de subsidios por contingencia climática para pequeños productores de hasta 15 hectáreas. En estos casos, el trámite también se inicia en la Dirección de Contingencia Climática y Registro Productor y continúa en la Agencia Calidad San Juan, ubicada en 25 de Mayo Este 577, Capital (teléfono 02644 274391).

Los montos del subsidio fueron incrementados: antes eran de $300 mil por hectárea y ahora se elevan hasta $500 mil por hectárea, dependiendo del tipo de cultivo afectado.

Asistencia para productores con dificultades de formalización

El esquema de ayuda también contempla a productores con dificultades para formalizar su situación. Este segmento podrá acceder a semillas o insumos a través del programa de Agricultura Familiar, iniciando igualmente el trámite en la Dirección de Contingencia Climática y Registro Productor.

Ayuda para comercios, industrias y turismo

La contingencia climática también impactó en el sector comercial y de servicios, por lo que el Gobierno provincial habilitó una línea especial de asistencia para industrias, comercios y prestadores de servicios, incluidos los del sector turístico, que certifiquen daños por la tormenta.

Este segmento podrá acceder a créditos de hasta $20 millones, siempre que el monto solicitado no supere el daño declarado, con un plazo de un año para la devolución, 6 meses de gracia y una tasa fija estimada del 12%.

Para iniciar el trámite, los interesados deberán obtener la certificación correspondiente en la Dirección de Industria y Comercio, ubicada en el 4° piso, núcleo 5 (teléfono 2644305486), y luego presentar la documentación en la Agencia Fiduciaria San Juan.

Un esquema integral de respuesta

Con estas medidas, el Gobierno provincial completa un esquema integral de créditos y subsidios orientado a sostener la producción, el comercio y los servicios en un contexto de emergencia climática. El objetivo es permitir la recuperación de las actividades afectadas y reducir el impacto económico del temporal en los distintos sectores de San Juan.

Las tasas de interés aplicadas se encuentran atadas a la Badlar: en el caso de las líneas al 12%, corresponden al 40% de la Badlar vigente, mientras que la tasa del 3% responde al 10% de la Badlar, de acuerdo al valor estimado al momento de tomar el crédito.