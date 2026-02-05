Gobierno descartó el ingreso de Andesmar al sistema de Red Tulum

El Gobierno de San Juan salió a aclarar las versiones que circularon en los últimos días sobre un supuesto ingreso de la empresa Andesmar al sistema de transporte público Red Tulum y descartó que existan gestiones, ofrecimientos o conversaciones para que la firma opere recorridos dentro de la provincia.

Consultado puntualmente en Te lo Tengo que Decir, que se emite por Huarpe TV en Kick, por esos trascendidos, el secretario de Transporte, Marcelo Molina, fue contundente y aseguró que no hubo ningún tipo de acercamiento por parte de la empresa. “No hemos tenido ningún tipo de conversación con esa empresa de que quisiera dar algún servicio local”, afirmó.

Publicidad

El funcionario explicó que Andesmar, si bien tiene salidas desde San Juan y opera colectivos de línea en la provincia de Mendoza, no forma parte del sistema de transporte regulado por la Provincia. “La empresa Andesmar sale desde la provincia de San Juan, pero no está dentro de la órbita de la regulación de la provincia porque es interjurisdiccional”, señaló.

En ese marco, detalló que la competencia del Gobierno provincial se limita al transporte que se realiza dentro del territorio sanjuanino, mientras que los servicios que conectan con otras provincias dependen exclusivamente del Estado nacional. “Cuando usted sale de la provincia de San Juan hacia Mendoza, Córdoba o Buenos Aires, el organismo regulador es la Nación y el contralor es la CNRT”, explicó.

Publicidad

De esta manera, el secretario dejó en claro que Andesmar no está habilitada ni contemplada para prestar servicios urbanos o interdepartamentales dentro de la Red Tulum, el sistema de transporte público provincial.

Además, remarcó que no existe ningún ofrecimiento formal ni intención manifiesta de la empresa para adquirir recorridos locales. “Nosotros en eso no tenemos nada que ver”, sostuvo, al tiempo que descartó cualquier tipo de negociación vinculada al esquema provincial de transporte.