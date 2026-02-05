La nueva Ley de Transporte podría entrar en vigencia a partir de abril en San Juan. Ante esto, el secretario de Transporte de la provincia, Marcelo Molina, habló en el programa Te lo Tengo que Decir, de HUARPE TV, y ratificó que el transporte de pasajeros en moto es ilegal.

El funcionario hizo foco en los servicios que ofrecen las aplicaciones como Uber y Didi y que la nueva ley contempla el avance de la tecnología. “Las aplicaciones son algo que el mundo está tomando y por eso parte del cambio de la ley viene por ahí”, señaló.

Sin embargo, Molina fue categórico al aclarar que el transporte de pasajeros en moto no estará permitido. “Las motos no van a estar normalizadas ni legalizadas. No lo estaban en la ley anterior ni lo están en la nueva”, afirmó. Además, advirtió que tanto quienes ofrecen como quienes utilizan ese tipo de servicio lo hacen al margen de la ley.

El secretario explicó que no existe licencia profesional para el transporte de personas en moto y que, por lo tanto, no se puede habilitar ese servicio. “La plataforma no es la que regula. Quien ofrece o toma un servicio en moto debe saber que lo está haciendo de manera ilegal y que pone en riesgo su propia vida”, remarcó, al tiempo que llamó a profundizar la concientización social sobre seguridad vial.

Entre los argumentos, Molina mencionó cuestiones de seguridad como el equilibrio del vehículo, el tamaño y la higiene del casco y las altas temperaturas de la provincia. “Con 40 grados no podemos estar prestándonos cascos sin saber en qué condiciones están”, expresó.

De esta manera, el secretario dejó en claro que la reglamentación será la “letra fina” de una ley que busca modernizar el sistema de transporte en San Juan, incorporando nuevas modalidades, reforzando la seguridad y ordenando un servicio que atraviesa profundos cambios.