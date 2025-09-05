Naturgy San Juan continúa su impulso a la digitalización de servicios y, con el objetivo de brindar mayor comodidad a sus clientes y contribuir al cuidado del medio ambiente, lanzó una atractiva promoción: el sorteo de un celular Samsung A15 entre todos los usuarios que elijan la factura sin papel.

Esta iniciativa busca motivar a los usuarios a sumarse a la modalidad de factura digital, ofreciendo un beneficio adicional para aquellos que ya están adheridos o decidan hacerlo.

Publicidad

¿Quiénes pueden participar?

El sorteo está abierto a todas las personas titulares o usuarios no titulares de algún suministro activo de energía eléctrica, radicados en cualquiera de los departamentos comprendidos en la concesión de Naturgy San Juan S.A., sin importar su categoría. Para participar, es requisito ser mayor de edad. Cada participante suma una chance para el sorteo al adherirse o al ya estar adherido al servicio de factura en formato digital. El período de vigencia de la promoción es desde el 5 hasta el 22 de septiembre de 2025.

¿Cómo funciona la factura sin papel?

Al adherirse a esta modalidad, los clientes dejarán de recibir la factura impresa y comenzarán a recibir por correo electrónico el mismo documento PDF que se emite en papel. En los casos donde se reciban en conjunto la factura de Naturgy y la de OSSE, se obtendrá un único PDF con ambas facturas. Si solo se recibe la factura de Naturgy, solo ese documento llegará a la casilla de correo del usuario.

Publicidad

Adherirse es un trámite sencillo y rápido:

1. Se debe acceder a la sección "factura sin papel" a través de la página web oficial www.naturgysj.com.ar.

2. Indicar el número de suministro.

3. Seleccionar "factura sin papel" y completar con los datos del usuario.

Además, los titulares del servicio pueden realizar la gestión a través de la Oficina Virtual, disponible tanto en su versión web como en la aplicación móvil. Una vez completado el trámite, los usuarios recibirán su factura directamente por e-mail.

Publicidad

Con esta propuesta, Naturgy San Juan reafirma su compromiso con sus clientes, no solo facilitando sus gestiones, sino también ofreciendo un valor añadido a quienes eligen una opción más sostenible. Naturgy Argentina es una compañía multinacional líder en el sector energético, con una fuerte presencia en Latinoamérica y España, siendo accionista mayoritario de Naturgy BAN, Naturgy NOA y Naturgy San Juan.