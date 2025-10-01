El delantero de la Selección Argentina, Nico González, fue captado en un video a los besos con la famosa influencer y exconcursante de realities española Claudia Martínez, durante una fiesta Bresh en el sector VIP de Madrid. Este material, que rápidamente se viralizó, encendió los rumores de un nuevo romance, justo después de que González se separara de Paloma Silberberg en medio de un escándalo por infidelidad.

La controversia comenzó en la madrugada madrileña, tras el clásico que encendió la ciudad. El nombre de Nico González volvió a trepar a las tendencias, aunque esta vez lejos del césped. El delantero fue visto en la fiesta Bresh y, según quedó registrado en un video, estaba a los besos con una famosa española en el sector reservado (VIP).

Aunque González intentó mantener un perfil bajo en el sector reservado, los presentes captaron el momento del beso y la escena comenzó a circular en X e Instagram. Lo que era un rumor de pasillo se transformó en minutos en el tema del día. La secuencia se viralizó rápidamente y reavivó el capítulo sentimental del futbolista, recién separado de Paloma Silberberg.

La mujer identificada en las imágenes es Claudia Martínez, una influencer conocida en España por haber participado en realities. Martínez fue exconcursante de formatos televisivos como La isla de las tentaciones y Supervivientes, e incluso pasó por Mujeres y hombres y viceversa.