La definición del próximo Fiscal General de la Corte de San Juan se ha convertido en una verdadera batalla política, donde el oficialismo y la oposición buscan consolidar los votos necesarios para imponer a su candidato. Tras la finalización de las entrevistas a los postulantes por parte del Consejo de la Magistratura, el próximo paso será la votación en la Legislatura, donde se pondrá en juego el peso de cada bloque. La contienda no es menor, ya que la designación de un magistrado de tal relevancia requiere de una mayoría simple para ser aprobada.

El oficialismo provincial, a través de su bloque Cambia San Juan, cuenta con 12 diputados provinciales. A ellos se suman los cuatro diputados del bloque Bloquista, quienes han manifestado su apoyo incondicional a las propuestas oficialistas, al punto que ya forman parte del frente Por San Juan que competirá en las Legislativas 2025.

Un aliado clave que se suma a esta cuenta es Marcelo Mallea, diputado por Angaco, quien ha votado consistentemente a favor del oficialismo. De este modo, el orreguismo logra consolidar un bloque de 17 votos. Sin embargo, para alcanzar la mayoría simple de 18 votos, indispensable para aprobar la designación, aún le resta un apoyo.

La esperanza es lograr el apoyo de quienes en el pasado votaron con el oficialismo y ahí surgen nombres como Franco Aranda, del Frente Renovador; Gabriel Sánchez, de San Juan Te Quiero; los justicialistas Jorge Castañeda y el vallisto Omar Ortiz, e incluso en Fernando Patinella, del bloque ADN-LLA. Cualquiera de estos legisladores podría inclinar la balanza a favor del oficialismo. La necesidad de un solo voto coloca a estos diputados en una posición clave, ya que su decisión será determinante para el futuro de la Fiscalía General.

El escenario político en la Legislatura se presenta tenso y con final incierto. La elección del nuevo Fiscal General de la Corte es un punto de quiebre que pondrá a prueba la capacidad de negociación y el poder de cada frente. La votación no solo definirá al próximo magistrado, sino que también revelará el verdadero poder de los bloques en el parlamento sanjuanino.

DatoLa Cámara de Diputados de San Juan está compuesta por 19 diputados departamentales y 17 proporcionales. En total son 36 legisladores.